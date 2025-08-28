Bürgermeisterwahl in Zell: Palme will gewinnen

Investitionen für Kinder und Jugendliche hätten seine Amtszeit bestimmt,sagt Bürgermeister Peter Palme. Er bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Was steht im Fokus?
Der Amtsinhaber stellt klar: „Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ist das Thema in Zell.“ Bereits zu Beginn seiner Amtszeit 2017 wurden Pläne geschmiedet, wie man das Entree der Stadt erneuern kann. Es sei damals um einen großen Wurf gegangen – mit einem zentralen Busbahnhof und Versetzen des Faller-Denkmals. Kosten: Zwei Millionen Euro, von denen Zell die Hälfte tragen sollte. „Die große Lösung wurde verworfen“, blickt Palme zurück. Das Ingenieurbüro wurde gewechselt, aber die Stadt bekam das Projekt nicht aufgegleist.