Bürgermeisterwahl in Winterlingen: Weniger Briefwähler als bei der Bundestagswahl

Die Bürgermeisterwahl in Winterlingen kann kommen. Bei der Verwaltung ist man bereit und erwartet die Wähler an den Urnen. Doch schon jetzt gibt es ein sorgenvolles Signal.
„Es ist angerichtet.“ Sätze, die man dieser Tage eher im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor dem Anpfiff vom Kommentatorenplatz erwartet. So etwas wie einen Anpfiff steht am Wochenende allerdings auch in Winterlingen auf dem Programm. Gespielt werden nicht nur 90 Minuten, sondern zwölf Stunden. Und es geht auch nicht um Tore, sondern um Wählerstimmen. In Winterlingen wird nämlich der Nachfolger des scheidenden Bürgermeisters Michael Maier gewählt. Entweder jetzt oder in einer Stichwahl Mitte Juli. Letzteres allerdings nur, wenn es keiner der drei Bewerber schafft, im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich zu vereinen.