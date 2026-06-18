Bürgermeisterwahl in Winterlingen: Weniger Briefwähler als bei der Bundestagswahl

Die Bürgermeisterwahl in Winterlingen kann kommen. Bei der Verwaltung ist man bereit und erwartet die Wähler an den Urnen. Doch schon jetzt gibt es ein sorgenvolles Signal.

„Es ist angerichtet.“ Sätze, die man dieser Tage eher im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor dem Anpfiff vom Kommentatorenplatz erwartet. So etwas wie einen Anpfiff steht am Wochenende allerdings auch in Winterlingen auf dem Programm. Gespielt werden nicht nur 90 Minuten, sondern zwölf Stunden. Und es geht auch nicht um Tore, sondern um Wählerstimmen. In Winterlingen wird nämlich der Nachfolger des scheidenden Bürgermeisters Michael Maier gewählt. Entweder jetzt oder in einer Stichwahl Mitte Juli. Letzteres allerdings nur, wenn es keiner der drei Bewerber schafft, im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich zu vereinen.

Ernsthaft duellieren werden sich wohl ohnehin nur Alexander Gerdt und Stephan Frickinger. Michel Gudelj hatte zwar überraschend doch noch seine Unterlagen im Rathaus am Tag der Frist abgegeben, trat seither aber öffentlich nicht mehr in Erscheinung – jedenfalls nicht bei offiziellen Veranstaltungen wie der Kandidatenvorstellung am 2. Juni oder kürzlich beim Wahlpodium der IHK. Zu beiden Veranstaltungen war der Mann aus Harthausen eingeladen, aber nicht aufgetaucht. Wie bei der IHK zu erfahren war, hatte man nicht mal eine Rückmeldung erhalten. Am Ende wird sich an der Wahlurne zeigen, wie viele Stimmen Gudelj doch auf sich vereinen kann.

Drei Wahllokale in Winterlingen

Im Hintergrund ist jedenfalls alles bereit für die Wahl am Sonntag. Die Wahllokale haben, wie so üblich bei Wahlen, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kernort Winterlingen ist die Stimmabgabe an drei Standorten möglich: im Rathaus, in der Grund- und in der Realschule. „In Benzingen und Harthausen ist es jeweils das Rathaus“, erklärt Hauptamtsleiter Bodo Erath. Hinzu kommen noch die Briefwahlbezirke.

In Summe sind es sieben Wahllokale, erklärt Andrea Griener aus der Verwaltung. Griener hat auch die aktuellen Zahlen rund um die Briefwähler parat (die Frist läuft noch, die Zahl kann sich also noch ändern). „In etwa 900 sind es im Moment“, erklärt sie auf Anfrage unserer Redaktion. Die Zahl ist damit deutlich geringer als etwa bei der Bundestagswahl im Vorjahr. Da haben gut 1700 Winterlingerinnen und Winterlinger die Stimmabgabe via Brief erledigt. Der merkliche Rückgang ist womöglich kein allzu gutes Zeichen. „Da könnte man vielleicht drauf schließen, dass die Wahlbeteiligung nicht so hoch ist“, fürchtet Griener, ist aber trotzdem zuversichtlich: „Hoffen wir auf möglichst viele Urnenwähler.“ Dafür ist man in Winterlingen auch gut ausgerüstet. Insgesamt 42 Wahlhelfer greifen der Verwaltung unter die Arme, um die Bürgermeisterwahl zu stemmen und die Stimmen ab 18 Uhr auszuzählen.

Hochrechnung kurz vor 19 Uhr

Am Ende ist ein möglicher neuer Bürgermeister aber auch bei geringer Wahlbeteiligung ins Amt gehievt. Klar ist natürlich, dass der Start deutlich leichter fällt mit einem starken Ergebnis, das auf breiter Wahlbeteiligung fußt. Wann es das Ergebnis geben wird? Eine Glaskugel hat man zwar auch im Rathaus nicht, Bodo Erath ist aber guter Dinge und lässt sich schon mal eine Uhrzeit entlocken: „Bis 18.45 Uhr sollte man schon mal eine erste Hochrechnung haben“, prognostiziert er. Wer dann nach Stimmauszählung den Winterlinger Verwaltungsthron besteigt, wird man spätestens am Sonntagabend wissen.