Bei der Kandidatenvorstellung in der Festhalle in Winterlingen stellten sich die Bewerber für den Posten des Bürgermeisters vor.
Die Kandidatenvorstellung am Dienstagabend in Winterlingen startet mit einer Überraschung: Eigentlich sollten sich drei Kandidaten vorstellen, doch Michel Gudelj lässt sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Er wolle versuchen, noch zur Veranstaltung zu kommen, liest Bürgermeister Michael Maier aus einer E-Mail des 27-Jährigen vor. „Ich gehe davon aus, dass er nicht kommen wird“, sagt er angesichts seines Fehlens bei Veranstaltungsbeginn.