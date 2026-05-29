Bürgermeisterwahl in Winterlingen: Drei Kandidaten stellen sich dem Bürgervotum

Der Chefsessel im Winterlinger Rathaus ist neu zu besetzen, die Bürgermeisterwahl geht am 21. Juni über die Bühne. Jetzt steht fest: Es gibt drei Kandidaten für den Job.
Nur noch etwas weniger als vier Wochen sind es, bis die Winterlinger Bürger zum Urnengang aufgerufen sind. Es gilt dann, einen Nachfolger für den amtierenden Bürgermeister Michael Maier zu finden, der nur noch bis September im Winterlinger Chefsessel Platz nehmen wird. Jetzt ist klar: Für diesen Job bewerben sich drei Kandidaten.