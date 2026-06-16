Bürgermeisterwahl in Winterlingen: Alexander Gerdt will auf Vereine und Unternehmen zugehen

Alexander Gerdt hat seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen für die Bürgermeisterwahl in Winterlingen. Was der Quereinsteiger mitbringt, erzählt er im Gespräch.
Etwas aufgeregt sei er schon, hatte Alexander Gerdt noch bei der Kandidatenvorstellung in der Winterlinger Festhalle vor Kurzem zugegeben. Dort hatte sich der 37-Jährige den Bürgern präsentiert, obendrein noch Fragen beantwortet. Sonderlich viele Rückmeldungen danach habe er nicht bekommen, berichtet er dieser Tage im Gespräch mit unserer Redaktion. Was vermutlich auch daran liege, dass er keine Homepage oder Ähnliches geschaltet habe. Bei der Vorstellung selbst ging es, naturgemäß, eher um politische Inhalte und weniger um den Menschen selbst, der sich da für das Amt des Bürgermeisters bewirbt.