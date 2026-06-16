Bürgermeisterwahl in Winterlingen: Alexander Gerdt will auf Vereine und Unternehmen zugehen

Alexander Gerdt hat seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen für die Bürgermeisterwahl in Winterlingen. Was der Quereinsteiger mitbringt, erzählt er im Gespräch.

Etwas aufgeregt sei er schon, hatte Alexander Gerdt noch bei der Kandidatenvorstellung in der Winterlinger Festhalle vor Kurzem zugegeben. Dort hatte sich der 37-Jährige den Bürgern präsentiert, obendrein noch Fragen beantwortet. Sonderlich viele Rückmeldungen danach habe er nicht bekommen, berichtet er dieser Tage im Gespräch mit unserer Redaktion. Was vermutlich auch daran liege, dass er keine Homepage oder Ähnliches geschaltet habe. Bei der Vorstellung selbst ging es, naturgemäß, eher um politische Inhalte und weniger um den Menschen selbst, der sich da für das Amt des Bürgermeisters bewirbt.

Seit 2020 wohnt Alexander Gerdt im Eigenheim in Winterlingen, hat Frau und drei Kinder. Seine Beweggründe für die Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl hatte er schon Anfang Juni klar umrissen: „Ich kandidiere, weil ich die Gemeinde Winterlingen liebe“, rief er vom Podium. Auf dem Heuberg ist der Familienvater schon lange unterwegs – 13 Jahre und vier Monate war er bei der Bundeswehr, absolvierte die Grundausbildung quasi nebenan in Meßstetten, ehe er in die Kaserne nach Stetten am kalten Markt kam. Auch in Donaueschingen war er stationiert. Bei der Jägertruppe der deutsch-französischen Brigade, um genau zu sein.

Geboren in Kasachstan

Ursprünglich kommt Gerdt aus Kasachstan, zog aber schon im Jahr 2001 nach Deutschland, besuchte hier die Schule, absolvierte seine Ausbildung, ist verwurzelt in der Region. Auch als Jugendtrainer beim FC Winterlingen, wo er ohnehin mit vielen Eltern und anderen in Kontakt steht.

Beruflich verschlug es ihn nach seiner Bundeswehrzeit ins Staatsministerium nach Stuttgart. Als Veranstaltungs- und Gebäudetechniker ist er dafür zuständig, dass die Medientechnik für die dortigen Politiker einwandfrei funktioniert. Politische Luft konnte der 37-Jährige schon schnuppern. Freilich hat er keine Verwaltungserfahrung an sich vorzuweisen. Doch hier wolle er sich einarbeiten, selbst recherchieren und sich zudem vom erfahrenen Personal im Rathaus leiten lassen, sagt er.

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Gerdt präsentiert sich als Macher und ist bereit, anzupacken. Für „ehrliche Arbeit“ wolle er stehen, hatte er schon bei der Kandidatenvorstellung erklärt. Lange Arbeitstage von neun bis zehn Stunden kenne er zudem aus seinem aktuellen Job, das sei kein Problem für ihn. Lediglich der Weg zum Arbeitsplatz wäre im Falle einer Wahl zum Bürgermeister deutlich kürzer – nach Stuttgart ist er aktuell auch mal etwas mehr als eineinhalb Stunden unterwegs, je nach Verkehrslage am Morgen.

Keine Wunder versprechen

Was er als Bürgermeister angehen will? Zunächst ins Gespräch kommen mit verschiedenen Akteuren. Mit Unternehmen wolle er sich zusammensetzen, Impulse einholen und Dinge zur Verbesserung der Lage auf den Weg bringen. Auch die Schulen sowie Vereine will Alexander Gerdt ins Boot holen und deren Anliegen ernstnehmen. „Da habe ich mir schon einige Gedanken gemacht“, sagt der Kandidat, der in seiner Arbeit strukturiert vorgehen will.

Unsere Empfehlung für Sie Bürgermeisterwahl in Winterlingen Positiv: Die Rote Karte braucht es nicht Bei der Kandidatenvorstellung in der Festhalle in Winterlingen stellten sich die Bewerber für den Posten des Bürgermeisters vor.

Bei der Kandidatenvorstellung Anfang des Monats hatte Gerdt den Winterlingerinnen und Winterlingern klar zu verstehen gegeben: „Ich verspreche Ihnen keine Wunder.“ Das soll auch so bleiben. Seine Mission ist bis zum Wahlsonntag klar: noch mit den Bürgern in Kontakt treten. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Montagabend, wenn er beim Wahlpodium der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Winterlingen zu Gast sein wird. Seine Kontrahenten Stephan Frickinger und Michel Gudelj sind ebenfalls eingeladen. Der Wahlshowdown findet dann am Sonntag, 21. Juni, statt.