1 Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel gibt seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Waldachtal ab. Foto: Wagner

Für die einen ist eine Sensation, für die anderen kommt die Bewerbung von Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel auf den Bürgermeisterposten etwas weniger überraschend.















Waldachtal - "Den Gedanken und die Überlegung, mich zu bewerben, trage ich schon länger mit mir herum. Das ist kein spontaner Entschluss, der jetzt einfach so entstanden ist. Am 12. September ist Bewerbungsschluss. So bin ich heute, am 9. September, genau einen Monat vor der Wahl, sehr gut in der Zeit", gibt Hassel zu verstehen. Neben der amtierenden Bürgermeisterin Annick Grassi, Nikolaus Geiger und einem dritten, bisher unbekannten Bewerber, gilt Hassel nun als vierter Kandidat für das Bürgermeisteramt.