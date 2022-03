1 Seit 18. Februar 2007 ist Stefan Hammer Bürgermeister in Vöhringen. Foto: Fahrland

Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Stefan Hammer endet mit Ablauf des 17. Februar 2023. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag waren daher die Wahltermine für die nächste Bürgermeisterwahl festzulegen.















Vöhringen - Amtsinhaber Hammer teilte vor der Beratung mit, er habe sich noch nicht endgültig entschieden, ob er erneut zur Wahl antreten werde. Er kündigte an, seine Entscheidung bis zur Sommerpause publik zu machen.

Während Hammer in den Reihen der Zuhörer Platz nahm, da seine Befangenheit im Falle einer dritten Kandidatur nicht auszuschließen war, leitete die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Stierle (FWV) aus den Reihen des Gemeinderats diesen Tagesordnungspunkt und stellte den Sachverhalt vor.

Hammer war am 3. Dezember 2006 erstmals zum Bürgermeister von Vöhringen gewählt worden und trat das Amt am 18. Februar 2007 an. Nach seiner Wiederwahl vom 30. November 2014 begann seine zweite Amtszeit am 18. Februar 2015. Sie dauert noch bis einschließlich 17. Februar 2023.

Stierle informierte über den zeitlichen Rahmen für die Wahl, der durch das Kommunalwahlgesetz und die Gemeindeordnung vorgegeben wird. Als erster von sechs möglichen Wahlsonntagen kam der erste Advent (27. November) in Frage. Der ursprüngliche Terminvorschlag wurde jedoch um eine Woche nach hinten verschoben, damit der Wahltag nicht mit der geplanten Waldweihnacht zusammenfällt.

Zweiter Wahlgang zum WM-Finale

Co-Organisatorin Andrea Kopp (CDU) hatte Bedenken angemeldet. Ihrer Ansicht nach würde die Wahldurchführung und Auszählung zumindest einen Teil der Rathausmitarbeiter und Gemeinderäte zeitlich binden und sie beim Auf- und Abbau, Arbeitsdiensten oder einem Besuch bei der Waldweihnacht einschränken. Thea Hoh (CDU) und Angelika Stierle (FWV) konnten die Argumentation nachvollziehen und befürworteten die Verschiebung.

Der Gemeinderat legte den ersten Wahlgang mit zehn Ja-Stimmen mehrheitlich auf den zweiten Advent am 4. Dezember fest. Sollte kein Bewerber mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen auf sich vereinen, fände der zweite Wahlgang am 18. Dezember statt. Auf diesen Termin entfällt auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Der Anpfiff soll um 16 Uhr sein.