Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach: Wolfgang Graf will Kita-Gebühren senken

Wolfgang Graf will Kita-Gebühren senken

Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach

1 Wolfgang Graf vor dem Flößerdenkmal in Unterreichenbach Foto: Wolfgang Krokauer

Bei der Bürgermeisterwahl am 13. Oktober in Unterreichenbach gibt es drei Kandidaten. Einer von ihnen ist Wolfgang Graf. Sollte er gewählt werden, hat er sich einiges vorgenommen.









Link kopiert



Der 59-jährige Wolfgang Graf ist gebürtiger Stuttgarter und lebt seit 46 Jahren in Unterreichenbach. Er ist der Meinung, dass ein Bürgermeister im Ort präsent sein muss – ob in der Schule, bei den Gewerbetreibenden oder wenn er zu Fuß unterwegs ist. Dann erfahre er, was die Menschen bewege. Im Büro bekomme er das nicht mit: „Ich halte es für ganz wichtig, dass der Bürgermeister im Ort wohnt.“