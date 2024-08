Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach: Mit kreativen Ideen schweren Zeiten trotzen

1 Lukas Klingenberg will Unterreichenbachs neuer Bürgermeister werden. Foto: Felix Biermayer

Lukas Klingenberg möchte Unterreichenbachs neuer Bürgermeister werden. Von der schlechten finanziellen Lage der Kommune will er sich nicht unterkriegen lassen. Und er lobt den Zusammenhalt in den Ortschaften.









Am Ortseingang steht Lukas Klingenberg neben dem Floß. Dieses Erbe des Ortes inspiriert ihn. Die Flößer hätten planvoll vorgehen und zusammenarbeiten müssen. „Daran will ich mich als Bürgermeister orientieren“, sagt er. Denn das möchte Klingenberg am 13. Oktober werden: Unterreichenbachs neuer Bürgermeister. Amtsinhaber Carsten Lachenauer tritt nicht mehr an. Klingenberg ist bisher der einzige Kandidat.