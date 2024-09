Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach

Am 13. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach. Wolfgang Graf will Rathauschef werden. Der 58-jährige Bewerber lebt seit 46 Jahren im Ort.









Der gebürtige Stuttgarter Graf lebte mit seinen Eltern zunächst acht Jahre in der Landeshauptstadt, dann vier Jahre in Vaihingen an der Enz, bevor er mit seinen Eltern nach Unterreichenbach kam.