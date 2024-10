Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach: Die drei Kandidaten stellen sich den Bürgern vor

1 Die drei Kandidaten fürs Bürgermeisteramt in Unterreichenbach (von links): Denis Scharwächter, Lukas Klingenberg und Wolfgang Graf. Foto: Günther Wallburg

Lukas Klingenberg, Denis Scharwächter und Wolfgang Graf wollen der nächste Rathaus-Chef in Unterreichenbach werden. Dort entscheiden die Bürger am 13. Oktober über die Nachfolge von Carsten Lachenauer.









Am Sonntag, 13. Oktober, ist Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach. Die drei Kandidaten haben sich am Dienstag in der voll besetzten Tannberghalle vorgestellt und Fragen beantwortet. Amtsinhaber Carsten Lachenauer, der nicht mehr antritt, war erfreut, dass die Bürger am 13. Oktober eine echte Wahl haben.