Bürgermeisterwahl in Sulz

1 Briefwahlunterlagen können auch persönlich beim Rathaus in den Briefkasten geworfen werden. Foto: Reimer

Sulz - Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Am 6. November entscheidet die Bevölkerung, wer neues Stadtoberhaupt wird. Doch ausgerechnet jetzt gibt es bei Postzustellungen Probleme. Die Stadt befürchtet mögliche Auswirkungen auf die Briefwahl.

Zentren "kommen nicht hinterher"

Die Zustellung der Post sei "nicht in gewünschtem Maße gewährleistet", erklärte Bürgermeister Gerd Hieber. Das Problem liege nicht am örtlichen Verteilungszentrum auf dem Kastell, sondern an übergeordneten Zentren, die "nicht mehr hinterherkommen".

Ein Problem, das so kurz vor der Bürgermeisterwahl, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt. Hieber bittet daher Bürger, die noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sich bei der Stadt zu melden. Auch Bürger, die per Briefwahl abstimmen wollen, sollten ihre Unterlagen idealerweise online beantragen.

Unterlagen selbst einwerfen

Hört man daraufhin mehrere Tage nichts von der Stadt heißt es auch hier: bei der Verwaltung melden. Wer auf Nummer sicher gehen will kann seine Briefwahlunterlagen auch persönlich bei den Rathäusern in die Postkästen einwerfen, so Hieber.