Sulz - Seine Frau sei "happy" gewesen, als er ihr von seinen Plänen erzählt hat. "Vielleicht, weil ich dann nicht mehr so oft zu Hause bin", scherzt Martin Sessler. Er hat gerade als sechster Kandidat seine Unterlagen für die Wahl zum Sulzer Bürgermeister am 6. November eingereicht.

Mit seiner Familie ist der gebürtige Herrenberger erst im Juli nach Sulz-Holzhausen gezogen. Die anstehende Wahl zum Bürgermeister kam ihm gerade recht, er habe nach einer neuen Aufgabe gesucht. "Du brauchst nicht zu meckern", erklärt er das, "entweder du tust was, oder alles bleibt, wie es ist."

Erfolgreich mit Getreidemühlen

Sessler, 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder mit 14 und 17 Jahren, kann von unternehmerischen Erfolgen berichten. Nach einer Lehre als Konstruktionsmechaniker und einer Zeit als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr wurde er Mitarbeiter einer Getreidemühle – die er bald als Eigentümer übernahm. Das Unternehmen baute er nach eigenen Angaben aus zu einem bedeutenden "Bioland"-Betrieb aus, der seine Waren von Karlsruhe bis an den Bodensee lieferte. Dieses Unternehmen verkaufte er 2017, um mit einem Immobilienbüro in Böblingen neu zu starten.

Auch dieser Betrieb sei erfolgreich gewesen, berichtet Sessler. Er habe jedoch einen Geschäftsführer eingesetzt und sich selbst aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen.

Was er für Sulz tun muss, das habe er in vielen Gesprächen herausgefunden, mit Spaziergängern, Landwirten, Unternehmern und Verwaltungsmitarbeitern. "Es sind die gleichen Fragen wie überall", sagt Martin Sessler, "Lösungen lassen sich nur gemeinsam finden." Er fügt hinzu, weil das alle sagen: "Und ich meine es auch so."

"Aus der Innenstadt lässt sich mehr machen"

Kinder, Schulen, Kindergärten, Vereine, da müsse etwas getan werden. Vor allem Unterstützung der Vereine findet Sessler wichtig, ihnen will er unter die Arme greifen.

Helfen will er aber auch dem Mittelstand. "Wünsche nach Gewerbefläche müssen im Einzelfall geprüft werden", findet er. Dass Betriebe aus Platzmangel abwandern, will er verhindern.

Aus der Innenstadt lasse sich viel mehr machen, erklärt der Unternehmer, indem man zum Beispiel bessere Parkmöglichkeiten schaffe. Er habe Konzepte in der Schublade, verrät er, will darüber aber noch nicht sprechen. Als Vorbild nennt er die Stadt Nagold mit ihrer Umgestaltung des Neckar. "Kinder, die an einem Strand spielen können – das ginge auch in Sulz."

Seine Chancen schätzt er als "ziemlich gut" ein

Nun will er mit allen reden, um sich bekannt zu machen, mit den Vereinen, den Ortschaftsräten, der Feuerwehr, den Landwirten. Seine Chancen schätzt er als "ziemlich gut" ein. Spätestens nach einem zweiten Wahlgang sieht er sich als Sieger. Seine Vorzüge aus eigener Sicht: Er könne Kritik annehmen und lasse sich gern beraten.

Die weiteren Bewerber um den Bürgermeisterposten in Sulz sind Frank Tschany, Dirk Konrad, Rene Hund, Jens Keucher und Dauerkandidat Samuel Speitelsbach.