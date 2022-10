6 Jens Keucher Foto: Störzer

Sechs potenzielle Nachfolger von Bürgermeister Gerd Hieber bekamen die Chance, sich einem breiten Publikum vorzustellen. Fünf davon nutzten diese, vier davon ohne von der Bühne gepfiffen zu werden. Zur Wahl am 6. November stehen nach wie vor alle sechs.















Sulz - Wer sich schon mal in einem Bewerbungsgespräch den prüfenden Blicken des möglichen zukünftigen Arbeitgebers stellen musste, der weiß, dass diese Situation ein bisschen Mut erfordert. Wenn man das Ganze dann auf einer Bühne vor rund 350 Menschen tun soll, wird klar, dass Sprechen vor einer so großen Zuhörerschaft noch mehr Überwindung kosten muss.

Ist es da verwunderlich, dass zur ersten Bewerbervorstellung im Sulzer Backsteinbau von den sechs Bewerbern für den Bürgermeisterposten nur fünf erschienen? Frank Tschany wurde im Saal vergebens ausgerufen. "Doch", so erklärt Hauptamtsleiter Hartmut Walter hinterher, "die öffentliche Bewerbervorstellung ist nur ein Angebot." Man müsse dieses nicht wahrnehmen. Zudem gebe es ja noch zwei weitere Termine und Tschany habe hier noch immer die Gelegenheit, sich vorzustellen: am Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, in der Gemeindehalle in Dürrenmettstetten und am Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Dickeberghalle in Bergfelden.

Live-Stream wird von vielen genutzt

Samuel Speitelsbach, Rene Hund, Jens Keucher, Dirk Konrad und Martin Sessler ließen sich die Gelegenheit am Montag jedenfalls nicht entgehen und präsentierten sich und ihre Ideen für Sulz. Über den eigens dafür eingerichteten Live-Stream verfolgten zu Höchstzeiten rund 400 Personen die Veranstaltung. Circa 1000 Personen klickten sich über die Homepage der Stadt Sulz insgesamt in den Stream. Hartmut Walter zeigt sich zufrieden damit: "Da hat sich das Geld doch gelohnt." Informieren solle sich jeder ausreichend können, um für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 6. November, gut vorbereitet zu sein.

Über den ersten Bürgermeisterkandidaten auf der Bühne, Samuel Speitelsbach, wollten sich viele der Anwesenden dann doch nicht intensiv informieren lassen. Die zehn Minuten Vorstellungszeit waren noch nicht mal zu Ende, und doch wurde er nach "Aufhören"-Rufen und Pfiffen aus dem Publikum letztendlich von Bürgermeister Gerd Hieber verfrüht von der Bühne gebeten.

Drogen-Prävention in Sulz

Nicht jeder der Anwesenden konnte sich vorstellen, einen Mann zum neuen Sulzer Bürgermeister zu wählen, der von einer "Nazi-Polizei" redete und die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt als "Sklavenarbeit" betitelte. Als Grund für seine Kandidatur führte Speitelsbach aus: "Damit niemand vor dem jüngsten Gericht sagen kann, es wären nur Nazis zur Wahl gestanden." Nach seinem Abgang in den Nebenraum war aus dem Publikum zu hören: "Gleich weitermachen. Dann vergessen wir diesen Auftritt schnell wieder."

Und so sollte es sein, denn Rene Hund, der zweite Kandidat, zeichnete ein komplett anderes Bild von sich als sein Vorredner. Er sprach über seine Familie, seinen Schwiegervater, der aus Italien nach Sulz gekommen war und dort eine Gastronomie führt, von seinen 24 Jahren beim Zoll. "Gesetze und der Umgang mit Menschen gehören zu meinem Alltag", so Hund. Er sieht einen Verbesserungsbedarf in puncto Drogen-Prävention in Sulz. Mit Drogendelikten habe er aufgrund seiner Arbeit zur Genüge zu tun. Familien sollen in Sulz sicher sein, wenn es nach ihm geht. Den Backsteinbau möchte er einmal im Jahr für jeden Sulzer Verein kostenlos zur Verfügung stellen. Mehr Spielplätze, mehr Wohnungen, mehr Gastronomie, schnelles Internet, Sanierung von Schulen und Kindergärten: All das steht auf Hunds Agenda, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden. "Sulz braucht Veränderung", schloss er seine Rede.

Ära Hieber endet in wenigen Wochen

Kandidat Jens Keucher wurde beim Betreten des Raums mit starkem Applaus empfangen. "Eine Ära endet in wenigen Wochen", legte er los – die Ära Hieber. Er wolle Sulz weiterentwickeln, wobei es von Vorteil sei, dass er die Besonderheiten der Stadt schon kenne. "Ich muss mich nicht erst einleben." Auch ihm seien die Familienfreundlichkeit, die Vereine, die Gewerbetreibenden und die Generation 60+ wichtig. Er möchte ein bürgernaher Bürgermeister sein, sollte die Wahl auf ihn fallen. "Besuchen Sie mich in meinem Kandidatenbüro", so sein Appell.

Abgelöst wurde Keucher von Dirk Konrad, der sich laut Aufdruck auf seinem T-Shirt bereits als Nachfolger von Hieber sieht. Er ging die Rede etwas anders an. Zuerst gab es Begrüßungen in verschiedenen Sprachen, dann sollte das Publikum durch Aufstehen von den Plätzen konkret miteinbezogen werden. Doch die Anwesenden zeigten sich für diese unkonventionelle Übung nicht sehr offen. Konrads Slogan: "Mehr Gemeinschaft wagen, mehr Zukunft wagen." Auch beruflich beschäftige er sich mit der Zukunft: mit der Mobilitäts- und Energiewende nämlich. Er sei viel ehrenamtlich unterwegs, Schiedsrichter und im Elternbeirat tätig. Ihn treiben die Themen Ärztemangel und intelligente Flächennutzung um.

Gründung einer regionalen Marke

Im Anschluss betrat der letzte Kandidat, Martin Sessler, die Bühne. Ausgebildet in der Automobilbranche, als Fallschirmjäger in der Bundeswehr, Geschäftsführer einer Getreidemühle, als Chef eines Immobilienbüros tätig: Seine berufliche Erfahrung umfasst viele Bereiche. "Ein Unternehmen zu leiten ist ähnlich wie eine Stadt zu leiten. Sulz braucht jemanden, der die Stadt führt. Ich bin der Meinung, dass keiner der anderen Kandidaten das kann", erklärte er den Zuhörern selbstbewusst. Dennoch gestand er: "Ich bin etwas aufgeregt, da ich noch nie vor so vielen Menschen gesprochen habe." Die Gründung einer regionalen Marke schwebe ihm vor, eine Rundumerneuerung der Innenstadt und die Einrichtung eines Krisenstabs für Sulz. "Aus Sulz könnte man noch viel rausholen."