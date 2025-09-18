Bürgermeisterwahl in Steinach: So haben sich die Kandidaten präsentiert

Bei der Kandidatenvorstellung in der Festhalle versuchten Benedikt Eisele, Michael Heizmann und Hartmut Schwendemann die Wähler von ihrem Programm zu überzeugen.
Bevor in Steinach am 28. September ein neuer Bürgermeister gewählt wird, hatte die Bevölkerung noch einmal Gelegenheit, die drei Kandidaten bei der offiziellen Vorstellung zu erleben. Wahlleiter und Amtsinhaber Nicolai Bischler stellte am Mittwoch in der Turn- und Festhalle in Steinach zunächst den Ablauf des Abends vor. Benedikt Eisele, Michael Heizmann und Hartmut Schwendemann bekamen jeweils eine viertel Stunde Zeit, um sich mit ihrem Programm zu präsentieren. Anschließend gab es für die Bevölkerung ebenfalls eine viertel Stunde lang die Möglichkeit, den Kandidaten Fragen zu stellen. Diese waren jeweils alleine in der Halle, die beiden anderen warteten im DRK-Heim.