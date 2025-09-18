Bürgermeisterwahl in Steinach: So haben sich die Kandidaten präsentiert

Bevor in Steinach am 28. September ein neuer Bürgermeister gewählt wird, hatte die Bevölkerung noch einmal Gelegenheit, die drei Kandidaten bei der offiziellen Vorstellung zu erleben. Wahlleiter und Amtsinhaber Nicolai Bischler stellte am Mittwoch in der Turn- und Festhalle in Steinach zunächst den Ablauf des Abends vor. Benedikt Eisele, Michael Heizmann und Hartmut Schwendemann bekamen jeweils eine viertel Stunde Zeit, um sich mit ihrem Programm zu präsentieren. Anschließend gab es für die Bevölkerung ebenfalls eine viertel Stunde lang die Möglichkeit, den Kandidaten Fragen zu stellen. Diese waren jeweils alleine in der Halle, die beiden anderen warteten im DRK-Heim.

Benedikt Eisele Foto: Störr Benedikt Eisele, Verwaltungsbeamter: Als erstes trat der 34-jährige Verwaltungsbeamte Benedikt Eisele aus Kehl-Querbach ans Mikrofon. Er machte in Anlehnung an Altkanzler Helmut Schmidt gleich zu Beginn klar, „dass es in der Politik für die praktische Umsetzung von Zielen notwendig ist, den Willen und die klare Richtung zu haben – und nicht nur vage Vorstellungen.“ Er habe seinen Wahlkampf deshalb bewusst unter das Motto „Anpacken für Steinach“ gestellt.

Seine große Vision für Steinach sei das lebenslange Wohnen, wofür es eine passende Infrastruktur für alle Generationen brauche. Er wolle seine Erfahrung bei der Stadt Oberkirch im Bereich Wohnbauförderung nutzen und als Bürgermeister aktiv bei allen Fragen im Baurecht unterstützen. „Mir ist es wichtig, dass Sie mit ihren baurechtlichen Fragen und Anliegen zu mir kommen können“, bei Problemen wolle er vor Ort für konkrete Lösungen sorgen. Davon würden auch potentielle Gastronomiebetriebe profitieren. Für Familien mit Kindern wäre neben Wohnraum der Kindergarten und die Schule von zentraler Bedeutung, für ihn gelte das Prinzip kurze Beine – kurze Wege. Deshalb sei es ihm wichtig, in diesem Bereich zu investieren. Von lebenswichtiger Bedeutung für die Gemeinde sprach er hinsichtlich der Feuerwehr, DRK und DLRG. Er habe viele Vereine besucht und wolle diese beim Beantragen von Fördergeldern unterstützen, weil er viel Potenzial sehe. Denn „zuerst muss die Gemeinde die Pflichtaufgaben erfüllen“ und dürfe erst dann Gelder für die Vereine bereitstellen. Investitionen seien aber nur möglich, wenn auch langfristig finanzielle Mittel vorhanden wären. „Wer es versteht, die richtigen Förderprogramme zu nutzen, schafft auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die nötigen finanziellen Mittel“, betonte Eisele und versprach: „Ich haushalte sparsam mit Ihrem Steuergeld.“ Den Wählerwillen in Sachen Gewerbegebiet zur kommunalen Entwicklung wolle er umsetzen, allerdings kämen auf Steinach noch Herausforderungen zu. Um diese zielführend zu lösen brauche es mehr Kommunikation und Information, die Nutzung rechtlicher Möglichkeiten sowie Steinach mit Blick auf den Zweckverband zu stärken. „Die aktuelle Satzung hat auch Nachteile für die Gemeinde Steinach“, erklärte Eisele und nannte die Anschlüsse an die B 33, Kostenerstattungen oder Einschränkungsmöglichkeiten bei der Entwicklung eines kommunalen Gewerbegebiets. Am sinnvollsten sei für ihn die Änderung der aktuellen Satzung, was er aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Verbandversammlung aber als „eher unrealistisch“ bezeichnete. Er wolle die Möglichkeiten des Gesetztes über die kommunale Zusammenarbeit nutzen und ergänzende Vereinbarungen abschließen. „So kann man die kommunale Gewerbeentwicklung umsetzen, ohne finanzielle Nachteile zu haben.“ Allerdings könne ein Bürgermeister nicht alles alleine umsetzen, sondern sei auf den Gemeinderat, den Ortschaftsrat und die Verwaltung angewiesen. Über Bürgerversammlungen und Infoabende wolle er die Bevölkerung einbinden. Er sei jemand, „der mit Sachpolitik und Verwaltungskompetenz Ihre Probleme lösen will.“

Michael Heizmann Foto: Störr

Michael Heizmann, Geschäftsführer: Der 42-jährige Geschäftsführer der Leader-Region Ortenau aus Berghaupten verwies zu Beginn auf die vielen Gespräche, in denen er die Erwartungen der Steinacher kennengelernt habe. „Ich möchte es auf den Punkt bringen: Sie erwarten Impulse“, betonte Michael Heizmann. Dafür brauche es eine Person, die die Sache in die Hand nehme, die nicht nur verwalte, sondern gestalte und die nicht nur Paragraphen vorlese, sondern pragmatische Lösungen finde. Damit brauche es eine Person, die die Gemeinde mit klarem Kompass in die Zukunft führe. „Genau diesen klaren Kompasse bringe ich mit“, erklärte er. Seine Rolle als verheirateter Familienvater von zwei Kindern sei für ihn die zentrale Motivation, das Amt des Bürgermeisters anzustreben. Er möchte an einer guten Zukunft arbeiten, wofür das Thema Wertschöpfung der Ausgangspunkt für alles weitere wäre. Entscheidend sei in allen Bereichen, „dass der Euro hier bleibt“. Beginnend mit dem Thema Gewerbe und Gewerbegebiet sei das Wichtigste ein enger Draht, im Wirtschaftskreis Steinach sehe er den zentralen Partner. Die Gemeinde habe einen guten Branchenmix mit wichtigen Arbeitsplätzen. „Daher ist es mein Ziel, die ansässigen Firmen auch hier zu behalten“, betonte er. Ein neuerlicher Bürgerentscheid werde keine zügige Lösung produzieren, weshalb er sich mit aller Kraft dafür einsetze, „dass es kommunal vorangeht“.

Auch mit der Land- und Forstwirtschaft werde er einen engen Draht pflegen, diese müsse im ländlichen Raum eine Zukunft haben. Mit Blick auf den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und den Schwarzwald Tourismus Kinzigtal erklärte Heizmann: „Mein zentrales Ziel ist es, die Gemeinde für Gäste attraktiv zu halten.“ Viele Akteure der Gemeinde würden von Gästen leben, die Urlaubsstandorte Steinach und Welschensteinach wolle er als ideale Ausgangspunkte für Ausflüge in alle Richtungen vermarkten. Mit der Stärkung des Tourismus werde automatisch die Nahversorgung, die Gastronomie und das Schwimmbad gestärkt. Kindergarten und Schule seien zentrale Anliegen, ebenso werde er dafür arbeiten, dass Jugendliche eine berufliche und persönliche Perspektive vor Ort hätten. Das Wichtigste überhaupt wäre aber das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement, das die Gesellschaft zusammenhalte. Für das Wohnen brauche es Lösungen aber alle Generationen hinweg, ein wichtiger Ansatz sei neben der Vermietung auch die Umnutzung oder Modernisierung von Gebäuden. Für Steinach halte er das Auffinden und Ausweisen von Bauflächen für wichtig, in Welschensteinach müssten die bestehenden Bauplätze zügig vermarktet werden. Hinsichtlich der Finanzen verwies er auf den enormen Schuldendienst, der in den kommenden Jahren geleistet werden müsse. Am Ende stellte er die Führungsfunktion eines Bürgermeisters heraus und erklärte: „Wenn Sie diesbezüglich keine Experimente wollen, dann wählen Sie mich.“ Er habe über viele Jahre ein Team mit acht Personen und den Zensus der Stadt Offenburg mit 40 Beauftragten zum Erfolg geführt.

Hartmut Schwendemann Foto: Störr

Hartmut Schwendemann, Kriminaloberkommissar: Für den 37-jährigen Kriminaloberkommissar aus Steinach ist das gemeinsame Interesse mit der Bevölkerung an der Zukunft des Orts „der Motor, der mich antreibt“. Für Hartmut Schwendemann seien Bürgermeisterwahlen in erster Linie Persönlichkeitswahlen. Es gehe um Haltung, um Fähigkeiten und Erfahrung für den Ort, an dem alle gemeinsam leben würden. Deshalb stelle er sich auch ausschließlich in Steinach und Welschensteinach der Wahl. Ihm sei der direkte Austausch wichtig, „offen, ehrlich und auf Augenhöhe“. Seine zehnjährige Dienstzeit bei der Bundeswehr habe ihn gelehrt, strategisch zu denken, zu planen und „mit ruhigem Blut und klarem Kopf“ auch komplexe Projekte zu durchdringen. Ob man nun mit technischem Equipment eine Aufklärungsmission der Bundeswehr leite, oder den Neubau einer Halle umsetze – „im Denken, Planen und Handeln gibt es keine großen Unterschiede“.

Professionelles, konsequentes Vorgehen von Anfang bis zum Schluss würden sein Verständnis von Konzeption, Planung und Durchführung prägen. Bei der Polizei seien es „Verantwortung, Verlässlichkeit, schnelle Entscheidungen und ein klarer Blick für das Wesentliche“, die seine Arbeit prägen würden. Er engagiere sich seit Jahren in der Kommunalpolitik mit dem Ziel, den Ort weiterzubringen und die Lebensqualität aller zu verbessern. Seine verwaltungsnahe Tätigkeit als Polizeibeamter, seine Führungspersönlichkeit und seine Verwurzelung in Steinach würden für ihn sprechen. Er wisse zu schätzen, was in Steinach und Welschensteinach gut laufe und wo noch Potenzial schlummere. Aber Herausforderungen nur zu benennen, reiche für das Bürgermeisteramt nicht aus. Das Mammutprojekt Mehrzweckhalle werde für kommende Generationen entscheidend sein, für die Umsetzung brauche es jemanden, „der unsere Gemeinde kennt, hier verwurzelt ist und mit Herzblut und Verstand handelt“. Als Gemeinderat habe er gelernt, dass die Verwaltung sehr gut funktioniere. Im Studium habe er das nötige Werkzeug bekommen, um diese Verwaltung zu führen, Verwaltungsakte seien sein tägliches Geschäft. „Kommunikation und Transparenz sind dabei für mich die Schlüsselelemente“, betonte Schwendemann. Bei der Polizei habe er einen kooperativen Führungsstil gelernt, den werde er als Bürgermeister für Steinach und Welschensteinach fortsetzen. Bereits jetzt erreiche er durch gute Vorbereitung, eine schlüssige Argumentation und standhaftes Handeln die Durchsetzung gegen Widerstände. Der kommende Bürgermeister dürfe nicht nur verwalten, sondern müsse Neues gestalten. Er sehe auch das Gelände beim alten Korbladen als Schlüsselelement für die Freizeitgestaltung in Steinach.

Wahltermin

Die Bürger von Steinach wählen am Sonntag, 28. September, ihren neuen Bürgermeister. Eine eventuell nötige Stichwahl ist für den 19. Oktober angesetzt.