Bürgermeisterwahl in Steinach: Klarer Sieg für Benedikt Eisele

Dass es spannend werden würde, war zu Beginn der Wahlkampfperiode in Steinach schnell klar geworden. Alle drei Bewerber – Leader-Geschäftsführer Michael Heizmann, Verwaltungsangestellter Benedikt Eisele sowie Kriminaloberkommissar Hartmut Schwendemann – hatten sich beworben, nachdem der bisherige Bürgermeister Nicolai Bischler verkündet hatte, dass er aus Altersgründen nicht für eine zweite Amtszeit antreten wollte.

Alle drei seiner möglichen Nachfolger zeigten Kompetenzen und jeder von ihnen punktete mit spezifischen Schwerpunkten. Als am gestrigen Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale schlossen und die Helfer mit der Auszählung begannen, war also noch alles offen.

Gegen 20 Uhr sollte das Ergebnis auf dem Rathausplatz verkündet werden und während noch Zettel sortiert wurden und im Rathaus der Wahlausschuss tagte, füllte sich allmählich der Platz mit Steinachern und Welschensteinachern. Auch die drei Kandidaten sowie Bürgermeister aus dem Umland ließen es sich nicht nehmen, live zu erfahren, wer die kommenden acht Jahre die Geschicke der Gemeinde Steinach lenken wird.

„Steinach hat gewählt und Steinach hat einen neuen Bürgermeister“, verkündete Noch-Bürgermeister Nicolai Bischler schließlich und gab das Wahlergebnis bekannt: 73,91 Prozent der Stimmberechtigten hatten ein Votum abgegeben. Davon entfielen 8,2 Prozent auf Michael Heizmann, 18,19 Prozent auf Hartmut Schwendemann und 73,56 Prozent auf Benedikt Eisele. Bischler bat alle Kandidaten auf die Bühne, bevor der Steinacher Chor das bekannte Lied „Always look on the bright side of life“ aus dem Film „Das Leben des Brian“ anstimmte. Mit dem folgenden Song „Dorfkind“ schob das Ensemble ein eindeutiges Statement hinterher.

Bischler gratulierte Eisele zu dem „tollen Wahlerfolg“. „Das Ergebnis ist klasse, aber auch ein Auftrag an Sie, aktiv zu werden für Steinach“, so Bischler. An „die Frau, ohne die es ihn gar nicht gebe“, nämlich Eiseles Mutter, überreichte er einen Blumenstrauß. Sie war genau wie dessen Vater nach Steinach gekommen, um ihrem Sohn die Daumen zu drücken. Seinem Nachfolger wünschte der noch amtierende Bürgermeister „ein glückliches Händchen, Erfolg und starke Nerven“.

Eisele darf Kapellen beim Badnerlied dirigieren

Nachdem die Musikkapelle Welschensteinach und der Musikverein Harmonie Steinach jeweils zwei Lieder unter ihren Dirigenten gespielt hatten, durfte Eisele quasi als erste Amtshandlung den Taktstock übernehmen und dirigierte beide Kapellen beim „Badnerlied“.

Stellvertretend für die Bürgermeister aus der Raumschaft gratulierte Haslachs Gemeindechef Armin Hansmann dem neuen Kollegen. Er, der erst im März dieses Jahres zum Bürgermeister gewählt worden war, könne Eiseles Gefühlssturm gut nachvollziehen, erklärte Hansmann. „Bürgermeister zu sein ist keine leichte Aufgabe. Man muss schwere Entscheidungen treffen und auch mal Gegenwind aushalten“, so Hansmann. Er beteuerte aber auch: „Es ist auch ein sehr schönes Amt.“ In wohl keinem anderen Beruf könne man so viel bewegen und das Leben der Mitmenschen ein Stück besser machen. Zwischen den Gemeinden im Kinzigtal gebe es eine enge Verbindungen und er freue sich riesig auf die Zusammenarbeit.

In seinen ersten Worten als frisch gewählter Bürgermeister bedankte sich Eisele zunächst bei alle Steinachern, die ihn gewählt hatten für das Vertrauen. Und auch bei denen, die nicht für mich gestimmt haben, denn: „Ich will ein Bürgermeister für alle sein“, betonte Eisele. Seinen Mitbewerbern gegenüber erklärte er, dass er deren Gefühlslage gut nachempfinden könne. 2023 hatte sich Eisele nämlich bereits in Sasbach als Bürgermeister beworben und hatte damals den Sprung ins Rathaus nicht geschafft. Auf die weitere Zusammenarbeit mit Heizmann als Leader-Geschäftsführer und Schwendemann als Gemeinderat freue er sich. „Das ist ja das schöne an der Kommunalpolitik im Gegensatz zur Bundespolitik: Wir alle wollen praktische Lösungen finden“, meinte Eisele. Die zehn Wochen Wahlkampf seien sehr intensiv gewesen, aber es habe auch Spaß gemacht. Die Offenheit, die er dabei erlebt habe, wünsche er sich auch als Bürgermeister. „Ich freue mich auf die kommenden acht Jahre“, schloss er, dann stellte die Feuerwehr ihm einen Maien und es gab Freibier.

Kommentar

Mit knapp 74 Prozent hat Benedikt Eisele ein klares Ergebnis eingefahren. Die Steinacher haben mit seiner Wahl ein Statement abgegeben für einen jungen Bürgermeister, der aber schon einiges an Verwaltungserfahrung aufweist. Sie wollten jemanden vom Fach. „Ich kann nicht alles umsetzen, manches darf ich nicht. Aber ich will alles tun, was möglich ist“, fasste Eisele es zusammen. Mit seiner Wahl haben die Steinacher aber nicht nur jemanden ins Rathaus geholt, der weiß, was geht und was nicht. Sie haben gleichzeitig einen Bürgermeister gewählt, der als Nicht-Steinacher die Dinge mit einen frischen, neutralen Blick angehen kann