Bürgermeisterwahl in Steinach: Klarer Sieg für Benedikt Eisele

Der 34-Jährige gewinnt die Wahl zum Steinacher Bürgermeister und holt 73,56 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich klar gegen beide Mitbewerber durch.
Dass es spannend werden würde, war zu Beginn der Wahlkampfperiode in Steinach schnell klar geworden. Alle drei Bewerber – Leader-Geschäftsführer Michael Heizmann, Verwaltungsangestellter Benedikt Eisele sowie Kriminaloberkommissar Hartmut Schwendemann – hatten sich beworben, nachdem der bisherige Bürgermeister Nicolai Bischler verkündet hatte, dass er aus Altersgründen nicht für eine zweite Amtszeit antreten wollte.