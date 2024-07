Bürgermeisterwahl in Simmozheim: Der Schultes ist der einzige Kandidat

Die Simmozheimer haben am Sonntag die Wahl – beziehungsweise sie wählen, und zwar ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Denn der einzige Bewerber ist Amtsinhaber Stefan Feigl.









Stefan Feigl dürfte dieser Tage manches Déjá-vu erleben: So ist es fast auf den Tag genau acht Jahre her, dass der Simmozheimer Bürgermeister ins Amt gewählt wurde. Seine erste Wahl war am 3. Juli 2016. Jetzt am Sonntag, 7. Juli, wird wieder gewählt. Und genau wie vor acht Jahren läuft die K.-o.-Runde der Fußball-Europameisterschaft. Wie damals ist seine Wahl eine sichere Sache. Wobei Feigl anders als heute einen Gegenkandidaten hatte. Allerdings einen, der schon vorm Wahltag erklärt hatte, er trete nur der Auswahl halber an und nicht, um im Falle einer Wahl auch den Posten anzutreten. Das war der damals 67-jährige Alfred Wilhelm, der die sogenannte Nein-Idee vertrat.