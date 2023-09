Wer Bürgermeister von Seelbach werden möchte, kann sich nun bewerben. Die Gemeinde hat die Stelle im Mitteilungsblatt, im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg sowie in der lokalen Presse ausgeschrieben, wie es aus dem Seelbacher Rathaus heißt. Bewerbungen sind bis Montag, 6. November, möglich. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Informationen zur Wahl zusammengestellt.

Wann wird gewählt?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 3. Dezember, um 8 Uhr. Die Stimmabgabe wird bis 18 Uhr möglich sein. Die Terminierung für die Briefwahl ist noch nicht bekannt, teilt Hauptamtsleiterin Amelie Rosewich mit. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, kommt es zu einer Stichwahl. Diese findet dann zwei Wochen später am 17. Dezember statt. Zur Stichwahl werden nur die beiden Bewerber zugelassen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Dies ist neu, das Land hat die Änderung des Kommunalwahlrechts erst in diesem Jahr beschlossen. Zuvor waren alle Kandidaten – und auch neue Bewerber – zum zweiten Wahlgang zugelassen. Wer bei der Stichwahl die meisten Stimmen erhält, wird neuer Bürgermeister von Seelbach.

Wo wird gewählt?

Die Wahllokale sind „die üblichen“, heißt es aus dem Rathaus. Das heißt, in Seelbach wird im Bürgerhaus gewählt, in Wittelbach im Haus am Alten Bantlehof und in Schönberg im Rathaus.

Wer kandidiert?

Bislang steht ein Bewerber fest: Siegfried Kohlmann. Der derzeitige Leiter des Bau- und Umweltamts hat bereits eine Woche vor der Ausschreibung seine Kandidatur bekanntgegeben. Amtsinhaber Thomas Schäfer indes wird nach 16 Jahren als Rathauschef nicht mehr antreten. Er hatte bereits Ende März angekündigt, den Weg für einen jungen Bürgermeister oder eine junge Bürgermeisterin freimachen zu wollen.

Wird es noch weitere Bewerber geben?

Davon ist auszugehen. „Wir suchen aktiv nach Bewerbern“, sagt etwa SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Himmelsbach im Gespräch mit unserer Redaktion. Drei bis vier Bewerber seien für ihn optimal. „Die Bürger sollen die Möglichkeit haben, auszuwählen“. Die SPD-Fraktion sei bereits auf potenzielle Kandidaten zugegangen, „wir haben aber noch niemanden gefunden, der Ja gesagt hat“. Albert Himmelsbach, Franktionssprecher der Freien Liste, geht von mehreren Bewerbern aus. „Wenn der Amtsinhaber nicht mehr antritt, ist das Feld immer offen“, sagt er. Die Anzahl der Bewerber sei für ihn aber weniger entscheidend als die Qualität. Nach Kandidaten suchen werde seine Fraktion jedoch nicht. „Das haben wir noch nie gemacht und haben wir jetzt auch nicht vor“. Alfred Himmelsbach, Fraktionssprecher der CDU, sieht „keinen Anlass, weitere Bewerber zu suchen“. Es gebe mit Kohlmann bereits einen Kandidaten, „der sehr gut wählbar erscheint“. Dennoch geht er davon aus, und wünscht es sich auch, dass noch weitere Kandidaten hinzukommen. „Der Demokratie würde es dienen, wenn man eine Auswahl hat. Die Wahlbeteiligung wäre größer. Auch für denjenigen, der am Ende gewählt wird, wäre es besser“, sagt Himmelsbach. Alle Fraktionssprecher eint eine gewisse Erleichterung, dass es nicht wie in Schwanau im vergangenen Jahr läuft. Dort gab es lange Zeit keinen Bewerber, bis sich nach einem satirischen Radiospot zahlreiche Quereinsteiger ohne Verwaltungserfahrung sich beworben hatten.

Werden sich die Kandidaten vorstellen?

Ja. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass den Bewerbern Gelegenheit gegeben werden soll, sich in einer öffentlichen Kandidatenvorstellung der Gemeinde vorzustellen, erklärt Rosewich. Die Zuständigkeit für die Festlegung des Termins und der Geschäftsordnung zur Vorstellung wurden dem Gemeindewahlausschuss übertragen. Bereits im Mai war Freitag, 17. November, als Termin für eine Kandidatenvorstellung im Gespräch.

Wann wird der Wechsel vollzogen?

Amtsantritt für den Nachfolger von Thomas Schäfer „wird voraussichtlich der 18. Februar 2024 sein“, heißt es dazu aus dem Seelbacher Rathaus.

Weitere Wahl

Nicht nur in Seelbach, auch in Kappel-Grafenhausen wird am 3. Dezember ein neuer Bürgermeister gewählt. Auch dort tritt mit Jochen Paleit der Amtsinhaber nicht mehr an. Einen Kandidaten gibt es bislang nicht, Bewerbungen sind in der Doppelgemeinde ebenfalls ab heute möglich.