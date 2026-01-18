Bürgermeisterwahl in Schönenberg: Ruch bleibt Rathauschef

Die 332 Einwohner von Schönenberg haben Ewald Ruch erneut zum Bürgermeister gewählt.
Ewald Ruch ist alter und neuer Bürgermeister von Schönenberg. Die 281 Wahlberechtigten der 332 Einwohner-Gemeinde waren am Sonntag zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Auf den Amtsinhaber und einzigen Bewerber entfielen 143 Stimmen (77,3 Prozent). 63-jährige gelernte Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister war 2018 in Wilder Wahl mit 54 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden. 186 Wähler haben ihre Stimme abgegeben, die Wahlbeteiligung lag bei 66,2 Prozent, informierte Dirk Pfeffer, Hauptamtsleiter des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau. Eine Stimme war ungültig.