Bürgermeisterwahl in Schömberg: Warum hat Hopf plötzlich mehr Stimmen und Hoffmann weniger?

Als am Sonntagabend im Schömberger Rathaus die vorläufigen Zahlen für die Bürgermeisterwahl bekannt gegeben wurden, stimmten sie nicht ganz. Worin lag der Grund für die Abweichung?
Udo Bertsch, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, gab am Sonntagabend im Rathaus das vorläufige Ergebnis für die Bürgermeisterwahl in Schömberg bekannt. Michael Hopf lag bei 37,4 Prozent, Steffen Uwe Hoffmann bei 14,5 Prozent und Matthias Stepan bei 47,4 Prozent der Stimmen. Grundlage waren die aus den Wahlbezirken per Telefon durchgegebenen Schnellmeldungen.