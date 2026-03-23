Bürgermeisterwahl in Schömberg: Auf den neuen Mann wartet eine riesige Aufgabe

Zum Ausgang der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Schömberg hat unserer Autor Wolfgang Krokauer folgende Meinung.
Wie die allermeisten Kommunen hat auch Schömberg kein Geld mehr. Im Gegenteil. Es drückt ein großes Defizit im Haushalt. Und das Projekt Aussichtsturm läuft nicht so, wie sich viele das vorstellten. Es hat Gründe, weshalb der noch amtierende Bürgermeister Matthias Leyn nach der Wiederwahl 2023 vorzeitig zurücktritt. Jetzt soll es nach dem Willen der Wähler Matthias Stepan richten. Er steht vor einer gewaltigen Aufgabe.