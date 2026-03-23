Bürgermeisterwahl in Schömberg: Auf den neuen Mann wartet eine riesige Aufgabe
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Zum Ausgang der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Schömberg hat unserer Autor Wolfgang Krokauer folgende Meinung.

Wie die allermeisten Kommunen hat auch Schömberg kein Geld mehr. Im Gegenteil. Es drückt ein großes Defizit im Haushalt. Und das Projekt Aussichtsturm läuft nicht so, wie sich viele das vorstellten. Es hat Gründe, weshalb der noch amtierende Bürgermeister Matthias Leyn nach der Wiederwahl 2023 vorzeitig zurücktritt. Jetzt soll es nach dem Willen der Wähler Matthias Stepan richten. Er steht vor einer gewaltigen Aufgabe.

 

Mehrheiten organisieren

Bürgermeister zu sein – das gilt noch mehr in Zeiten in Social Media und klammer Kassen – ist eine gewaltige Herausforderung und eine ganz andere Hausnummer als die Arbeit als Ortsvorsteher. Auch die Arbeit in einer Ministerialbürokratie ist eine ganz andere als die des Chefs einer Gemeindeverwaltung. Ein Bürgermeister muss im Gemeinderat Mehrheiten hinter sich bringen. Denn letztlich entscheidet das Gremium. Das spürte auch Stepans Vorgänger.

 