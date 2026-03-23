Bürgermeisterwahl in Schömberg: Auf den neuen Mann wartet eine riesige Aufgabe

Mehrheiten organisieren

Bürgermeister zu sein – das gilt noch mehr in Zeiten in Social Media und klammer Kassen – ist eine gewaltige Herausforderung und eine ganz andere Hausnummer als die Arbeit als Ortsvorsteher. Auch die Arbeit in einer Ministerialbürokratie ist eine ganz andere als die des Chefs einer Gemeindeverwaltung. Ein Bürgermeister muss im Gemeinderat Mehrheiten hinter sich bringen. Denn letztlich entscheidet das Gremium. Das spürte auch Stepans Vorgänger.