Seit fast einem Vierteljahrhundert prägt Bürgermeister Thomas Haas die Entwicklung Schiltachs. Im Interview spricht der 62-Jährige über seine erneute Kandidatur.
Seit 24 Jahren steht Thomas Haas an der Spitze der Stadt Schiltach. Nun bewirbt sich der 62-Jährige amtierende Bürgermeister erneut um das Vertrauen der Bürger. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf seine lange Amtszeit zurück, erläutert die Gründe für seine erneute Kandidatur und skizziert die zentralen Vorhaben für die kommenden Jahre. Dabei geht es um die Sanierung der Grundschule, Stadtentwicklung, solide Finanzen und die Frage, wie Schiltach auch künftig lebenswert und zukunftsfähig bleiben kann.