Seit fast einem Vierteljahrhundert prägt Bürgermeister Thomas Haas die Entwicklung Schiltachs. Im Interview spricht der 62-Jährige über seine erneute Kandidatur.

Seit 24 Jahren steht Thomas Haas an der Spitze der Stadt Schiltach. Nun bewirbt sich der 62-Jährige amtierende Bürgermeister erneut um das Vertrauen der Bürger. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf seine lange Amtszeit zurück, erläutert die Gründe für seine erneute Kandidatur und skizziert die zentralen Vorhaben für die kommenden Jahre. Dabei geht es um die Sanierung der Grundschule, Stadtentwicklung, solide Finanzen und die Frage, wie Schiltach auch künftig lebenswert und zukunftsfähig bleiben kann.

Was hat Sie persönlich dazu bewogen, erneut zu kandidieren, auch nach bereits 24 Jahren im Amt?

Ich arbeite gerne als Bürgermeister der Stadt Schiltach. Die Zusammenarbeit mit den Bürgern und dem Gemeinde- und Ortschaftsrat war immer angenehm. Ich fühle mich fit. Die Arbeit war und ist abwechslungsreich und für die kommenden Jahre haben wir besonders spannende Projekte. Manche haben wir bereits begonnen und es ist mir ein Anliegen diese zum Erfolg zu führen.

Wie blicken sie auf Ihre lange bisherige Amtszeit zurück?

Schiltach hat sich in meiner Amtszeit positiv entwickelt. Ich hatte über die ganzen Jahre ein gutes Team, das mich unterstützt hat. Viele tolle Projekte konnten aus sich verändernden Rahmenbedingungen entwickelt werden. Dies zu erkennen und daran zu arbeiten war spannend und anspruchsvoll. Das hat den besonderen Reiz meines Amtes ausgemacht.

Warum haben Sie sich entschieden, Ihre erneute Kandidatur beim Silvesterzug bekanntzugeben?

Der Silvesterzug ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Jahresablauf. Die Bürger erwarten hier, dass sie über wichtige Planungen informiert werden. Die Bürgermeisterwahl ist ein wichtiges Ereignis im Jahr 2026, das sich auch auf die weitere Entwicklung unseres Städtles auswirken wird.

Welche zentralen Vorhaben und Schwerpunkte möchten Sie bei einer Wiederwahl angehen?

Der Umbau und die Sanierung der Grundschule, die Flussbar, das Baugebiet „Vor Leubach“ und die Planung des Straßenraums nach der Tunnelsanierung sind einige große Projekte die unmittelbar anstehen. Es werden sicher noch Themen hinzukommen. In diesem Zusammenhang bin ich auch auf die Ergebnisse der jetzt anlaufenden Bürgerbeteiligung gespannt.

Wie sehen Sie Schiltach aktuell aufgestellt, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaft, Finanzen und zukünftige Herausforderungen?

Schiltach hat zu Beginn meiner Amtszeit drei Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Das bekommen wir heute in weniger als 1,5 Monaten. Wir haben viel investiert und konnten durch eine vernünftige Ausgabenpolitik hohe Rücklagen ansammeln. Wenn wir so weitermachen, müssen wir uns über die kommenden Jahre keine Sorgen machen. Es freut mich sehr, dass wir mit den großen Firmen immer in gutem Kontakt stehen und die Arbeitsplätze vor Ort erhalten bleiben.

Wo sehen Sie Stärken der Stadt, aber auch Bereiche, in denen noch Handlungsbedarf besteht?

Schiltach hat viele Stärken. Die Industrie mit den Arbeitsplätzen, die Infrastruktur in den Bereichen Kinder, Jugend, Senioren, Sport, Kultur, Straßen, die Ärzteversorgung, den ÖPNV, das Stadtbild, den Tourismus.

Unser Problem ist sicher das Fehlen von Baugebieten. Durch die Tallage ist dies ein Stück weit vorgegeben. Ich möchte deshalb nicht nur das Baugebiet “Vor Leubach“ entwickeln, sondern auch an anderer Stelle verdichteten Wohnbau schaffen, um es mehr Schiltacher Bürgern zu ermöglichen, in ihrer Heimatstadt wohnen bleiben zu können.