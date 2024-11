Bürgermeisterwahl in Schenkenzell: Tritt Amtsinhaber Bernd Heinzelmann wieder an?

Tritt Amtsinhaber Bernd Heinzelmann wieder an?

Bürgermeisterwahl in Schenkenzell

1 Bernd Heinzelmann (Mitte) trat 2018 die Nachfolge von Thomas Schenk (rechts) an, links im Bild Heinzelmanns Ehefrau. (Archivfoto) Foto: Herzog

Die Bürgermeisterwahl in Schenkenzell findet am 19. Oktober 2025 statt. Amtsinhaber Bernd Heinzelmann hat bereits verraten, ob er erneut antreten will.









In der Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Bernd Heinzelmann, dass seine (erste) Amtszeit als Rathauschef am 11. Januar 2026 ende. Gemäß der Gemeindeordnung müsse die Wahl des Bürgermeisters frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit erfolgen. Sie könne daher frühestens auf den 12. Oktober 2025 und spätestens auf den 12. Dezember 2025 festgesetzt werden. Eine Zusammenlegung mit den Bundestagswahlen am 28. September 2025 sei aufgrund der Fristen nicht möglich, erläuterte der Bürgermeister.