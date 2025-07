Bereits in einer Gemeinderatssitzung im November hatte Bernd Heinzelmann angekündigt, dass er erneut als Bürgermeister antreten will – jetzt ist es offiziell: Mit dem Beginn der Frist hat Heinzelmann am vergangenen Samstag seine Bewerbung im Rathaus eingeworfen.

Zu seiner Kandidatur erklärt er gegenüber unserer Redaktion: „Ich bewerbe mich wieder für das Amt in Schenkenzell, weil mir die Aufgabe Spaß macht und ich gerne meine Arbeit weiterführen würde, es gibt noch einiges zu tun und auch das eine oder andere Vorhaben, welches fortgeführt oder beendet werden muss.“

Dazu zählt etwa die Fortführung des Projektes „Ortsmitte für alle“, bei der eben jene unter Beteiligung der Bürger gestaltet werden soll. Fortführen will Heinzelmann auch seine Bemühungen, den Bahnhalt in Schenkenzell „so schnell wie möglich wiederherzustellen“.

Als weitere Ziele für seine zweite Amtszeit nennt Heinzelmann die Schaffung neuer Gewerbeflächen und weiteren Wohnraums sowie den Erhalt und die Sanierung von Straßen und Brücken. Daneben will er „Klarheit in Sachen Hochwasserschutz“ schaffen.

Investieren will Heinzelmann in ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Abteilung Schenkenzell, neue Tore und einen neuen Boden für das Feuerwehrhaus Vortal, die Ertüchtigung der Küche und die Erneuerung der Beleuchtung in der Turn- und Festhalle. Daneben möchte er das Sanierungsgebiet Heilig-Garten in eine weitere Verlängerungsrunde führen.

Bei den Investitionen wird Heinzelmann angesichts der „immer klammer werdenden Kassen“ wieder auf Fördermittel hoffen, von denen die Verwaltung in seiner ersten Amtszeit bereits 847 000 Euro generieren konnte, wie er hervorhebt. Hinzukommen kämen bewilligte Mittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 1,55 Millionen Euro. Dies alles führe zu rund 3,2 Millionen Euro an investierten Mitteln. Durch Auswahl und Einreichung förderfähiger Projekte im ELR (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) hätten ebenfalls 651 000 Euro an Landesfördermitteln in den Ort geholt werden, was einem Investitionsvolumen von insgesamt 4,9 Millionen Euro in Schenkenzell entspreche.

Zur Person

Heinzelmann ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Fluorn-Winzeln. Als gelernter Diplom Verwaltungswirt (FH) ist er seit 2018 Bürgermeister im Schenkenzeller Rathaus, in dem er – mit einer kurzen Unterbrechung – bereits seit 2006 tätig ist.