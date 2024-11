Bürgermeisterwahl in Rohrdorf: Erster Kandidat wirft Hut in den Ring

1 Alexandros Arsoniadis will Bürgermeister in Rohrdorf werden. Foto: Lefteris Charitidis

Er ist noch nicht einmal ein Jahr im Ort. Und doch will er Verantwortung übernehmen. Der 44-jährige Alexandros Arsoniadis will Bürgermeister in Rohrdorf werden.









Im kleinen Rohrdorf geht bald eine Ära zu Ende. Joachim Flik wird mit Ablauf seiner Amtszeit am 31. März 2025 nach 32 Dienstjahren als Bürgermeister zum 1. April 2025 in den Ruhestand treten. Die Vorbereitungen für die Wahl am 2. Februar laufen. Jetzt hat der erste Bewerber ganz offiziell seinen Hut in den Ring geworfen – und er kommt auch noch aus Rohrdorf.