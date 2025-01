1 Wünscht sich noch eine zweite Amtszeit in Ringsheim: Bürgermeister Pascal Weber. Foto: Weber

Ringsheim wählt 2025 den Bürgermeister der Gemeinde. Amtsinhaber Pascal Weber gab am Sonntag an, erneut kandidieren zu wollen.









Ringsheims Rathauschef Pascal Weber verkündete beim Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag bei den Wahlen im Herbst nochmals als Bürgermeister kandidieren zu wollen. Der 47-Jährige trat am 8. Oktober 2017 als einziger Kandidat bei den Wahlen in Ringsheim an – und holte 96,46 Prozent der abgegebenen Stimmen. Seine Amtszeit begann am 5. Dezember 2017.