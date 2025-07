1 Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber hat seine Ankündigung wahr gemacht und gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine Unterlagen eingereicht. Foto: Weber Wie bereits im Januar angekündigt, hat sich der Ringsheimer Rathauschef nun für eine zweite Amtszeit beworben.







Link kopiert



Gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist hat Pascal Weber seine Unterlagen für die Bürgermeisterwahl am 12. Oktober in den Rathausbriefkasten gesteckt. Darüber informierte der 48-Jährige am Samstag in einer Mitteilung.