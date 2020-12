Bürgermeisterwahl in Rangendingen Kandidat Manfred Haug auf Wahlkampftour

Der Brechplatz und der Spielplatz mit zwei Fußballtoren sind in Bietenhausen zwei Orte mit Aufenthaltsqualität. Nicht zu vergessen "Unser Lädle" direkt daneben, vor dem einige Leute stehen. Ist da immer so viel los, fragt Haug in die Runde. Nein, es sei eine Adventsaktion, antwortet Pfister. "Das Lädle ist klasse, hoffentlich bleibt es." Für die nächsten drei Jahre sei das Lädle gesichert, erfährt er. "Öl und Nudeln sind dort billiger als im normalen Supermarkt", schmunzelt ein Bürger. Die Angebote werden also gut angenommen. "Damit sind wir gut gefahren", meint ein Einwohner. "Ihr fahrt damit auch weiter gut", verspricht Haug. "Das ist ein Wort", nickt der Bürger zufrieden.

Erweiterung von Erbe wirkt sich auf den Wohnungsmarkt aus

Bauplätze sind in Bietenhausen ein rares Gut, aber ein paar alte Häuser könnten irgendwann neuen weichen. "Wir wollen Bietenhausen nicht ewig vergrößern. Man muss vorsichtig sein und maximal eine Erweiterung machen. Außerdem müssen wir nach wie vor sparen und haben für die Schulen viel Geld ausgegeben. Wir können also nicht laufend Großbaustellen haben", meint der Noch-Kämmerer der Gemeinde. Hirrlinger oder Wachendörfer sollen bei der Bauplatzvergabe weiterhin erst nachrangig zum Zug kommen. Es soll, so Haug, dabei bleiben, dass jemand einen Bezug zum Ort haben muss. "Ansonsten wären die Bauplätze sofort weg und die Preisen würden steil nach oben gehen", glaubt Haug. Die Erweiterung von Erbe werde sich allerdings auf den Wohnungsmarkt in Rangendingen auswirken.

Die Harmonie der drei Orte ist für Haug, der früher sieben Jahre im Gemeinderat saß, lobenswert. Man sei mit dem Zusammenschluss nach der Kreisreform gut gefahren, findet Haug. "Es gab nie Diskussionen, wohin das Geld hingeht. Einstimmig wird ein Projekte von Gemeinderat abgesegnet. Man spürt nicht, ob es sich dabei um Bietenhausen oder Höfendorf handelt." Auch bei den Vereinen gebe es keine Unstimmigkeiten, wenn es ums Geld geht. Apropos Vereine: Haug ist noch Vorsitzender SV Rangendingen, wird dieses Amt aber, sofern er gewählt wird, abgeben. "Ich kann nicht Bürgermeister und nebenher Vereinsvorstand sein. Sondern ich muss schauen, dass ich den Kopf für eine Sache frei habe." Teilweise bestünde die erste SVR-Fußballmannschaft aus mehr Bietenhausenern als Rangendingern, heißt es. In der Spitze sieben Kicker seien es früher mal gewesen, wirft ein Einwohner ein.

Mehrere Verkehrsprojekte

Anders als in Hechingen ist die Unechte Teilortswahl in Rangendingen kein Thema. "Das werden wir nicht diskutieren und würde sonst nur böses Blut geben. Aber die Argumente in Hechingen kann man schon nachvollziehen", legt sich Haug fest, der in Aussicht stellt, dass der Rangendinger Gemeinderat auch mal in Bietenhausen tagen könnte. "Wir müssen nicht immer in Rangendingen im Rathaus sitzen."

Nun geht es um die Verkehrsprojekte. Der Kreisverkehr beim Neukauf ist bekanntlich für Februar geplant, die Sanierung der Holperpiste nach Grosselfingen wird drei, vier Monate dauern. "Wenigstens fällt mir danach das Gebiss nicht mehr raus", scherzt ein Bürger. Haug erklärt, dass man den Bauverlauf abstimmen müsse.

Darauf angesprochen, dass er kein auswärtiger Schultes wäre, antwortet Haug diplomatisch. "Es ist ein Nachteil, dass viele mich kennen. Ich sehe es aber als Vorteil, weil ich weiß, wie die Leute ticken."

Nun tickt die Uhr, am Sonntag wird es ernst. "Geht wählen", appelliert Haug an die Anwesenden. Weil es viele Briefwähler geben werde, habe man das Wahlteam für Briefwähler schon verdoppelt.