Bürgermeisterwahl in Oberreichenbach: Zwischen Freude und Fassungslosigkeit: Reaktionen nach der Wahl

Bürgermeisterwahl in Oberreichenbach

1 Johannes Schaible mit Freundin Sara Hartmann. Foto: Lena Knöller

Was hat Johannes Schaible bis zu seinem Amtsantritt vor? Und bleibt der Verlierer Benjamin Wick trotzdem Kämmerer der Gemeinde? Auch die Fraktionen geben ihre Meinung zum Wahlausgang preis.









Es war ein Gänsehautmoment, als die schätzungsweise rund 200 Oberreichenbacher im Sitzungssaal des Rathauses am Wahlabend plötzlich gebannt auf die große Leinwand starrten und auf die letzte Auszählung warteten. Denn mit den Stimmen aus Igelsloch, Oberreichenbach und Oberkollbach lagen die beiden Kandidaten noch Kopf an Kopf. Doch als dann Noch-Bürgermeister Karlheinz Kistner das Ergebnis verkündete und Johannes Schaible als Wahlsieger kürte, waren Applaus und der Schwall an Gratulanten schier endlos.