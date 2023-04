1 Matthias Winter wird bei der Bürgermeisterwahl in Oberndorf kandidieren. Foto: Thomas Kiehl

Der erste Kandidat steigt ins Rennen um den Bürgermeisterposten ein. Matthias Winter stellt sich am 25. Juni zur Wahl. Für den 43-Jährigen, der für den Wahlkampf aus Norddeutschland anreist, ist es nicht die erste Kandidatur.









Der Diplom-Verwaltungswirt ist aus dem niedersächsischen Dörverden angereist, um am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion seine Pläne und Ziele für Oberndorf zu verraten.

Nach Abitur und Wehrdienst schloss der gebürtige Heilbronner sein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg ab. 2008 bis 2014 war er bei der Stadt Waiblingen tätig, unter anderem als hauptamtlicher Ortsvorsteher des Teilorts Hegnach.

2014 wagte er den nächsten Schritt: Bei der Bürgermeisterwahl in der 4000-Einwohner-Gemeinde Römerstein (Kreis Reutlingen) setzte sich Winter gegen seine Kontrahenten durch. Während seiner Amtszeit seien Projekte mit einem Volumen von 30 Millionen Euro umgesetzt worden, so Winter.

Auszeit mit der Familie

Nach acht Jahren war aber Schluss. Gemeinsam mit seiner Familie beschloss er, nicht noch mal anzutreten. Er wollte eine berufliche Auszeit einlegen. Doch im Juni 2022 kandidierte er kurzfristig bei der OB-Wahl in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen). Die Kandidatur hatte ihm ein Mitglied des Gemeinderats nahegelegt. Winter konnte sich jedoch nicht gegen den Amtsinhaber durchsetzen.

„Letztlich war das der bessere Ausgang“, sagt Winter heute. Er zog mit seiner Partnerin und den drei Kindern (zwei, fünf und sieben Jahre) in den Norden. Neben seiner Familie widmet er sich in seiner Freizeit dem Wandern, geht ins Kino oder trifft sich mit Freunden.

Warum Oberndorf?

Nun will er sich neuen Herausforderungen stellen. Doch warum Oberndorf? Die Freie Wählervereinigung kontaktierte eine Wahlkampfagentur, die die Verbindung zu Winter herstellte. „Nach einigen Telefonaten ist der Funke übergesprungen“, sagt Winter zu den Gesprächen mit den Freien Wählern. Es folgten Besuche in der Neckarstadt. Sein Entschluss stand schließlich fest: Er will zur Wahl antreten. Die Freien Wähler stehen geschlossen hinter ihm, wie Fraktionsvertreter und Vorstand beim Gespräch bestätigen. Winter versichert aber: „Für die Freien Wähler gibt es deswegen keinen Bonus.“ Er tritt als überparteilicher Kandidat an.

Nach fast einem Vierteljahrhundert sei es an der Zeit für einen Wechsel, so Winter. Die Stadt verfüge über eine „hervorragende Infrastruktur“ und sei ein „hochattraktiver Wirtschaftsstandort“. Die Pflege des Bestandes dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Wirtschaft und Vereinsleben sollen gefördert werden.

Projekte nicht nur planen

Dennoch sehe er auch Potenziale. Jahr für Jahr werden in den Haushaltsplanungen Projekte aufgenommen, die nur zögerlich umgesetzt werden. Das will er ändern: Ein gutes Arbeitsklima sei der beste Garant für eine leistungsstarke Verwaltung. Zugleich sollten Projekte priorisiert und zielgerichtet umgesetzt werden.

Seine Rolle als ortsfremder Kandidat sieht er als Vorteil. Er biete einen „frischen, neutralen Blick von außen“. Für den Wahlkampf werde er regelmäßig nach Oberndorf kommen. Wenn es in die heiße Phase gehe, wolle er hier eine Pension beziehen. Sollte er das Rennen machen, werde Oberndorf für ihn, und später auch für seine Familie, die neue Heimat.

Großen Wert lege er auf Bürgernähe. Er wolle einen guten Draht zu Menschen, Vereinen und Unternehmen aufbauen und in Erfahrung bringen, wo den Oberndorfern der Schuh drückt. Sofern er das Rennen mache, werde seine Tür auch weiterhin offenstehen.

Am Samstag, dem ersten Tag der Bewerbungsphase, will er seine Unterlagen einreichen.