Bürgermeisterwahl in Meißenheim: Alexander Schröder wird nicht mehr kandidieren

Bürgermeisterwahl in Meißenheim

1 Bürgermeister Alexander Schröder hatte beim Frühlingsempfang seine erneute Kandidatur angekündigt – diese zieht er nun zurück. Foto: Lehmann Alexander Schröder zieht die Ankündigung zurück, seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahlen in Meißenheim abzugeben.







Aus innerer Überzeugung sowie mit dem großen Wunsch, sich für seine Heimatgemeinde und deren Einwohnerschaft einzubringen, hat sich Alexander Schröder im Jahr 2009 um das Amt des Bürgermeisters in Meißenheim beworben und sich im Jahr 2017 für eine erneute Kandidatur entschieden. Im Rahmen des Frühlingsempfangs der Gemeinde Meißenheim dieses Jahres hat Bürgermeister Schröder mitgeteilt, gerne wieder seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahlen im Herbst dieses Jahres abzugeben. Diese Entscheidung sei dem Amtsinhaber auch leichtgefallen, da die innere Überzeugung und Leidenschaft für das Amt des Bürgermeisters in Meißenheim noch immer gegeben sei, wie am ersten Tag.