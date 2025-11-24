Bürgermeisterwahl in Lahr: Wie groß ist die Konkurrenz für Guido Schöneboom? Stadt sagt nichts
Guido Schönebooms Amtszeit endet am 31. Mai. Foto: Stadt Lahr

Die Bewerbungsfrist für den Posten des Ersten Bürgermeisters Lahrs ist abgelaufen. Doch vor der Wahl am 23. März bleiben einige Fragen offen.

Das Lahrer Rathaus hüllte sich am Montag in Schweigen: Mit Verweis auf „ein laufendes Personalverfahren“ gab die Stadtverwaltung auf Nachfrage keine Auskunft darüber, wie viele Kandidaten bis Bewerbungsschluss am Sonntag ihre Unterlagen abgegeben haben. Sicher ist aber, was nach seinen Äußerungen und Andeutungen in den vergangenen Wochen zu erwarten war – dass der Stelleninhaber seinen Hut in den Ring geworfen hat. „Ja, ich will Erster Beigeordneter bleiben“, erklärte Guido Schöneboom der LZ.

 

Der gebürtige Leipziger, der 2010 nach Lahr kam, strebt seine dritte Amtszeit an; wie groß seine Konkurrenz dabei am Ende sein wird, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Zwar wollte die Verwaltung auch keine Angaben zum weiteren Verfahren machen. Doch dürfte – wie in der Vergangenheit üblich – zunächst der Haupt- und Personalausschuss hinter verschlossenen Türen darüber entscheiden, welche Bewerber zur Vorstellung und anschließenden Wahl im Gemeinderat zugelassen werden. Diese Sitzung ist öffentlich und soll am 23. März stattfinden.

Dezernat hat rund 400 Mitarbeiter

Bei seiner Wiederwahl im Jahr 2018 war Schöneboom als Einziger ins Gesamtgremium eingeladen gewesen – und wurde einstimmig im Amt bestätigt. Heuer hat der 60-Jährige, wie berichtet, vor Abgabe seiner Bewerbungsunterlagen das Gespräch mit den Gemeinderatsfraktionen gesucht. Sein Fazit fiel positiv aus.

Der Erste Bürgermeister leitet bei der Lahrer Stadtverwaltung das rund 400 Mitarbeiter starke Dezernat II. Es umfasst die Bereiche Ordnungsamt, Kultur, Musik und Medien, Stadtgeschichte und Archivwesen sowie Soziales, Bildung und Sport. Er ist zudem ständiger Allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters.

