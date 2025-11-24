Bürgermeisterwahl in Lahr: Wie groß ist die Konkurrenz für Guido Schöneboom? Stadt sagt nichts

1 Guido Schönebooms Amtszeit endet am 31. Mai. Foto: Stadt Lahr Die Bewerbungsfrist für den Posten des Ersten Bürgermeisters Lahrs ist abgelaufen. Doch vor der Wahl am 23. März bleiben einige Fragen offen.







Das Lahrer Rathaus hüllte sich am Montag in Schweigen: Mit Verweis auf „ein laufendes Personalverfahren“ gab die Stadtverwaltung auf Nachfrage keine Auskunft darüber, wie viele Kandidaten bis Bewerbungsschluss am Sonntag ihre Unterlagen abgegeben haben. Sicher ist aber, was nach seinen Äußerungen und Andeutungen in den vergangenen Wochen zu erwarten war – dass der Stelleninhaber seinen Hut in den Ring geworfen hat. „Ja, ich will Erster Beigeordneter bleiben“, erklärte Guido Schöneboom der LZ.