Bürgermeisterwahl in Lahr: Tritt Guido Schöneboom noch mal an? Die Tendenz ist klar

Die zweite Amtszeit von Guido Schöneboom endet im Mai. Will er ein drittes Mal? Offiziell äußert sich Lahrs Erster Bürgermeister noch nicht, doch die Signale weisen in eine Richtung.
Die Sitzung im März 2018 dauerte keine zehn Minuten: Einstimmig wählte der Lahrer Gemeinderat Guido Schöneboom damals in seine zweite Amtszeit. Er war der einzige Bewerber, den der Haupt- und Personalausschuss zur öffentlichen Vorstellung geladen hatte. Ein Vertrauensbeweis, an den der gebürtige Leipziger, der 2010 nach Südbaden gekommen war, dieser Tage gerne zurückdenken dürfte.