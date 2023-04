1 Am Sonntag werden die Königsfelder zur Wahlurne gebeten: Sie entscheiden, wer Bürgermeister wird. Foto: Uwe Anspach/Uwe Anspach

In wenigen Tage noch ist es so weit: Am kommenden Sonntag, 23. April, entscheidet sich, wer Bürgermeister von Königsfeld wird – zumindest sofern der erste Wahlgang das Rennen um den Chefsessel im Königsfelder Rathaus entscheidet. Mit Fatih Cicek aus Amtzell hat Amtsinhaber Fritz Link, der sich nach 24 Jahren als Bürgermeister für eine vierte Legislaturperiode zur Wahl stellt, einen Herausforderer. Nun liegt die Entscheidung in den Händen der Königsfelder Wähler.

Wie viele Personen sind am Sonntag wahlberechtigt?

Insgesamt sind in der Gemeinde 4902 Personen in das Wählerverzeichnis eingetragen, wie Florian Kienzler, Hauptamtsleiter und Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses mitteilt. 125 von ihnen sind unter 18 Jahre alt – gewählt werden darf ab 16 Jahren. Wahlberechtigt sind auch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union, sogenannte Unionsbürger, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen – eine Voraussetzung, die im Übrigen auch für deutsche Staatsbürger gilt. In Königsfeld sind Kienzler zufolge 219 Unionsbürger wahlberechtigt.

Wo und wann kann gewählt werden?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 23. April, zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Insgesamt sind Kienzler zufolge sieben Urnen- und drei Briefwahlbezirke eingerichtet. Das Wahllokal für die Bezirke Königsfeld I und Königsfeld II befindet sich im Sitzungssaal im Erdgeschoss des Rathauses in Königsfeld, das für den Bezirk Weiler in der Gemeindehalle Weiler, das für den Bezirk Burgberg im Rathaus Burgberg, das für den Bezirk Erdmannsweiler im Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler, das für den Bezirk Buchenberg im Rathaus Buchenberg sowie das für den Bezirk Neuhausen im Erdgeschoss des Rathauses Neuhausen.

Für die drei Briefwahlbezirke gibt es ebenfalls Wahllokale: Der erste Bezirk umfasst die Urnenwahlbezirke Weiler, Burgberg und Erdmannsweiler. Das Wahllokal befindet sich im Rathaus Königsfeld, Zimmer 8, erstes Obergeschoss. Das Wahllokal für den zweiten Briefwahlbezirk für Königsfeld I und Neuhausen ist Besprechungszimmer des Curavitals. Der dritte Bezirk umfasst Königsfeld II und Buchenberg. Das Wahllokal befindet sich Bürger-Service.

Wer kann gewählt werden?

Kandidaten gibt es zwei: An erster Stelle auf dem Wahlzettel steht der 60-jährige Amtsinhaber Fritz Link, der in Königsfeld wohnt, an zweiter Stelle sein Herausforderer Fatih Cicek, Unternehmer und Wirtschaftsförderer aus Amtzell. Ein dritter Platz auf dem Wahlzettel ist frei. Hier können die Wähler – wie bei jeder Bürgermeisterwahl – auch einen anderen Kandidaten aufstellen und wählen. Diese Person muss wählbar und durch den Eintrag auf dem Stimmzettel eindeutig identifizierbar sein, indem beispielsweise die Wohnanschrift oder der Beruf zusätzlich zum vollen Namen angegeben wird.

Wie hoch ist der Anteil der Briefwähler?

Bis Dienstagnachmittag, erklärt Kienzler, lagen mehr als 800 Wahlscheinanträge vor. Gut 300 seien über das Internet eingegangen. „Ein Wahlschein berechtigt auch zur Briefwahl. Bis heute sind circa 320 Wahlbriefe bei uns eingegangen“, berichtet Kienzler.

Wie viele Helfer sind am Sonntag im Einsatz?

Um am Wahltag einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, braucht es viele helfende Hände. Insgesamt sind nach Angaben von Kienzler 67 Wahlhelfer im Einsatz.

Wann und wo wird das Ergebnis präsentiert?

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, geht es an die Auszählung der Stimmen. Direkt im Anschluss wird das Wahlergebnis publik gemacht: „Wir gehen davon aus, dass ein Ergebnis gegen 18.45 Uhr verkündet werden kann“, teilt Kienzler mit. Die Präsentation der einzelnen Wahlbezirksergebnisse per Online-Übertragung sowie die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses findet am Wahlabend ab etwa 18.45 Uhr im Saal des Haus des Gastes, Kurpark Königsfeld, statt. Anschließend ist Kienzler zufolge „Wahl-Party“. Dazu sei „die Einwohnerschaft freundlich eingeladen. Die Öffnung des Saales erfolgt um 18 Uhr.“

Was passiert, wenn kein Kandidat eine absolute Stimmenmehrheit erhält?

Um im ersten Wahlgang Bürgermeister zu werden, muss ein Kandidat mindestens 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Gelingt dies niemandem, findet ein zweiter Wahlgang statt, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Der Termin für einen eventuellen zweiten Wahlgang steht bereits: Dieser ist für Sonntag, 21. Mai terminiert. Die Bewerbungsfrist ginge dann von 24. bis 26 April.