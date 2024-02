Bürgermeisterwahl in Kippenheim

1 Der Bau des Bürgerhauses war eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte unter Bürgermeister Matthias Gutbrod. Foto: Köhler

Matthias Gutbrod will es noch einmal wissen: Bei der Gemeinderatssitzung erklärte er seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit. Im Gespräch äußern sich die Fraktionssprecher überwiegend positiv darüber, dass der Amtsinhaber Bürgermeister bleiben will.









Noch in diesem Jahr stehen in Kippenheim Bürgermeisterwahlen an: Im November wird sich entscheiden, wer ab Februar des kommenden Jahres im Chefsessel des historischen Rathauses Platz nehmen wird.