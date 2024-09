Bürgermeisterwahl in Kippenheim: Amtsinhaber Matthias Gutbrod bewirbt sich um dritte Amtszeit

1 Das Foto beweist es: Matthias Gutbrod hat seine Bewerbung für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Kippenheim abgegeben. Foto: Gutbrod

Matthias Gutbrod bewirbt sich um eine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Kippenheim. Pünktlich zum Beginn der Bewerbungsfrist am Samstag hat der Amtsinhaber seine Bewerbung abgegeben.









Pünktlich zum Beginn der Bewerbungsfrist am 31. August hat Amtsinhaber Matthias Gutbrod seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 10. November in Kippenheim abgeben. Darüber gibt er in einer Pressemitteilung Auskunft. „Ich möchte gerne weitere acht Jahre Bürgermeister der Gemeinde Kippenheim sein und habe noch viel vor in meiner Gemeinde“, erklärt Matthias Gutbrod mit der Abgabe seiner Bewerbungsunterlagen. Der bisherige Bürgermeister von Kippenheim bewirbt sich damit für eine dritte Amtszeit bei den Bürgermeisterwahlen im November 2024.