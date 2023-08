Kappel-Grafenhausen rüstet sich zur Bürgermeisterwahl –Amtsinhaber Jochen Paleit hat bereits verkündet, nicht mehr anzutreten. In Kappel und Grafenhausen soll es jeweils eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben.

Erstaunlich wortkarg ging es auf der Kappel-Grafenhausener Gemeinderatssitzung zu. Hauptpunkt auf der ansonsten überschaubarer Tagesordnung war eine Beschlussfassung über das Prozedere der anstehenden Bürgermeisterwahl.

Zur nicht geringen Verblüffung vieler Bürger hatte Amtsinhaber Jochen Paleit kürzlich erklärt, nicht mehr zu einer dritten Amtsperiode anzutreten, sondern sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen zu wollen (wir berichteten). Dabei wäre der 1970 geborene Osnabrücker mit hoher Wahrscheinlichkeit in seinem Bürgermeisteramt gleich im ersten Wahlgang bestätigt worden. Beeindruckende 86 Prozent der Stimmen hatte Paleit 2015 zu Beginn seiner zweiten Amtsperiode geholt. Auf dem nur knapp viertelstündigen öffentlichen Sitzungsteil äußerte sich der Bürgermeister in eigener Sache gar nicht und auch die Gemeinderäte blieben ungewohnt nahezu wortlos.

Entscheidung über neuen Rathauscheffällt noch vor Weihnachten

Nun wird in Kappel-Grafenhausen am 3. Dezember der neue Bürgermeister gewählt. Eine eventuelle Stichwahl – sofern keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht – ist eine Woche vor Weihnachten auf den 17. Dezember terminiert.

Die dazu notwendige Stellenausschreibung, jetzt auch im amtlichen Text akribisch beschlossen, wird am 15. September auf den Weg gebracht. Ab dann können sich künftige Bürgermeisterkandidaten bis Montag, 6. November, 18 Uhr, schriftlich im Kappel-Grafenhausener Rathaus bewerben. Die rechtlichen Hürden sind nicht groß: Für eine Kandidatur reichen zehn Unterschriften von wahlberechtigten einheimischen Bürgern und sowie eine Wählbarkeitsbescheinigung. Vorsitzender des jetzt frisch gebildeten Wahlausschusses wird Noch-Bürgermeister Paleit selbst sein. Nach einigem zögern wurden dann ebenso einstimmig Katharina Eckel und Friederike Maier (beide FFW) zu Beisitzern im Wahlausschuss vorgeschlagen und gewählt und Christian Anselm und Clemens Sedler (beide CDU) zu ihren Stellvertretern ernannt.

Spannendes Rennen um den Bürgermeisterposten erwartet

Obwohl nicht amtlich vorgeschrieben, wird im Gegensatz zur Bürgermeisterwahl 2015, als es neben Paleit keine ernstzunehmenden Mitbewerber gab, wieder zwei von der Gemeinde ausgerichtete öffentliche Kandidatenvorstellung stattfinden – eine in Kappel und eine in Grafenhauzsen. Diese sind für Mitte November vorgesehen. Der genaue Termin wird noch vom Wahlausschuss bestimmt. Und dies wird auf spezielle Bitte von Frank Andlauer (CDU) in jedem Falle auch dann geschehen, wenn sich eventuell nur ein einziger Kandidat bewerben sollte.

Doch das gilt derzeit als ziemlich unwahrscheinlich. Schließlich ist Kappel-Grafenhausen mit derzeit rund 5300 Einwohnern eine attraktive und prosperierende Gemeinde und gilt nicht als mit besonderen kommunalen Problemen oder lokalpolitischen Tretminen belastet.