1 Da Amtsinhaber Jochen Paleit nicht mehr antritt, braucht Kappel-Grafenhausen, hier im Fokus der Ortsteil Grafenhausen, einen neuen Bürgermeister. Foto: Ullrich

Die Bewerbungsfrist für das Amt startet am Samstag. Unsere Redaktion hat gefragt, welche Voraussetzungen Kandidaten mitbringen müssen und welche Eigenschaften die Fraktionen sich von einem Bewerber erhoffen.











Mit dem heutigen Samstag, 16. September, ist es so weit: Die Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt in Kappel-Grafenhausen beginnt. Die Stellenausschreibung ist zum einen in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Staatsanzeiger zu finden, einer vom Staatsministerium redaktionell unabhängige Publikation, für Wirtschaft, Politik und Verwaltung in Baden-Württemberg. Aber auch im aktuellen Verkündigungsblatt der Gemeinde, in der lokalen Presse und bald auch auf deren Homepage ist die Stellenbeschreibung zu finden, erklärt Hauptamtsleiterin Ulrike Conrad. Die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, 6. November, 18 Uhr.