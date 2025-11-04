Bürgermeisterwahl in Höfen: Rathauschef Heiko Stieringer will mit Demut und Verantwortung weitermachen

Im Mai 2026 wird in Höfen wieder gewählt – und Bürgermeister Heiko Störinger strebt ein zweite Amtszeit an. In der Gemeinderatssitzung war auch der Lärmaktionsplan ein Thema.
Die Amtszeit des Höfener Rathauschefs Heiko Stieringer geht zu Ende. Im Mai 2026 ist in Höfen Bürgermeisterwahl. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Stieringer seinen Hut in den Ring geworfen und angekündigt, dass er erneut kandidieren will. „Ja ich werde mich auch im kommenden Jahr um das Amt des Bürgermeisters bewerben“, so Stieringer.