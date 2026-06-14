Als am Sonntagabend das Wahlergebnis feststand, gab es im Höfener Rathaus keine Überraschung. Heiko Stieringer bleibt Bürgermeister der Enztalgemeinde. Der Amtsinhaber, der als einziger Bewerber zur Wahl angetreten war, erhielt die Zustimmung der Bürger und kann damit seine zweite Amtszeit antreten. Das Ergebnis war eindeutig: Stieringer erhielt 97,2 Prozent aller Stimmen. Von den 1334 Wahlberechtigten gingen 469 Bürger zur Wahlurne – darunter gab es 162 Briefwähler. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 35,16 Prozent. Auf 13 Stimmzettel wurden andere Namen geschrieben.

Um 18 Uhr war das Wahllokal dicht und es ging los mit der Auszählung der Stimmzettel. Foto: Lena Knöller Dass Stieringer im Amt bleiben würde, galt bereits vor dem Wahltag als wahrscheinlich. Nachdem bis zum Ende der Bewerbungsfrist kein Gegenkandidat angetreten war, stand weniger die Frage nach dem Sieger als vielmehr die nach der Höhe der Zustimmung im Mittelpunkt. Für Stieringer ist das Ergebnis dennoch mehr als eine Formsache. Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses wollte er „einfach nur Danke sagen“ – den Rathausmitarbeitern, dem Gemeinderat für die vergangenen acht Jahre und den Bürgern für ihr Vertrauen. „Es war nicht immer alles einfach“, sagt der Wiedergewählte – und meint damit die Corona-, Finanz- und Energiekrise. Aber „wir haben das gemeinsam ganz gut hinbekommen“ und er möchte „das Schiff weiterhin nach vorn bringen“. Mit den rund 35 Prozent Wahlbeteiligung sei sein Ziel erreicht. Stieringer betont: „Ich verspreche Ihnen, ich gebe 100 Prozent.“

Bekannte Gesichter gratulierten zur Wahl

Am Wahlabend überwog bei vielen Besuchern im Rathaus die Freude über die Kontinuität an der Spitze der Gemeinde. Gemeinderäte, Mitarbeiter der Verwaltung und Bürger nutzten die Gelegenheit, dem wiedergewählten Bürgermeister persönlich zu gratulieren. Der Musikverein umrahmte den Abend feierlich mit einem Ständchen.

Christoph Schaak (rechts), Bürgermeister von Dobel, gratulierte Heiko Stieringer zum Wahlsieg. Foto: Lena Knöller

Unter anderem ließen es sich auch Bürgermeister Christoph Schaak aus Dobel und Matthias Stepan aus Schömberg nicht nehmen, ihrem Kollegen aus dem Enztal zum Wahlsieg zu gratulieren. Auch Altbürgermeister Rudolf Schmid war mit von der Partie, sowie der CDU-Abgeordnete im Landtag Carl Christian Hirsch.

Konkrete Ziele für die zweite Amtszeit

Mit der Wiederwahl erhält Stieringer die Möglichkeit, begonnene Projekte fortzuführen und neue Vorhaben auf den Weg zu bringen. Bis zum Jahr 2034 wird er damit die Geschicke der Enztalgemeinde weiter lenken. Auch konkrete Ziele dafür hat der Bürgermeister schon im Blick: die Fertigstellung der Pausenhalle, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler erfüllen zu können, die Erweiterung des Kindergartens zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Schaffung neuer Baulandflächen, die Überplanung der alten Gemeindehalle und des Hauses des Gastes für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, die Umsetzung eines Bürgerbuskonzeptes, die Schaffung eines Konzeptes zur Parkraumgestaltung, Sanierung und Erhalt der Infrastruktur – „all dies unter einer weiterhin gesunden Ausrichtung der Gemeindefinanzen“, hatte der Amtsinhaber jüngst aufgezählt, als er für die zweite Amtszeit seinen Hut in den Ring warf.

Der Musikverein Höfen drückte Heiko Stieringer prompt den Dirigentenstab in die Hand. Foto: Lena Knöller

Für Höfen bedeutet das Wahlergebnis vor allem eines: Verlässlichkeit. Die Einwohner haben ihrem Bürgermeister erneut das Vertrauen ausgesprochen – und setzen damit auf Kontinuität in einer Zeit, in der viele Kommunen vor großen Herausforderungen stehen.