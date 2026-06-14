Der Amtsinhaber erhält den Rückhalt der Wähler. So lief der Abend der Bürgermeisterwahl ab.
Als am Sonntagabend das Wahlergebnis feststand, gab es im Höfener Rathaus keine Überraschung. Heiko Stieringer bleibt Bürgermeister der Enztalgemeinde. Der Amtsinhaber, der als einziger Bewerber zur Wahl angetreten war, erhielt die Zustimmung der Bürger und kann damit seine zweite Amtszeit antreten. Das Ergebnis war eindeutig: Stieringer erhielt 97,2 Prozent aller Stimmen. Von den 1334 Wahlberechtigten gingen 469 Bürger zur Wahlurne – darunter gab es 162 Briefwähler. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 35,16 Prozent. Auf 13 Stimmzettel wurden andere Namen geschrieben.