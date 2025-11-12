Bürgermeisterwahl in Hechingen: AfD-Fraktionschef aus Gemeindewahlausschuss ausgebootet

Die Bürgermeisterwahl in Hechingen findet am Sonntag, 8. März 2026, statt. Dass AfD-Fraktionschef Johannes Simon Beisitzer im Gemeindewahlausschuss wird, wollte die SPD verhindern.
Eine Formalie war die Terminierung der Bürgermeisterwahl auf Sonntag, 8. März 2026, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Votum des Gremiums für den Vorschlag der Stadtverwaltung fiel einstimmig aus. Damit findet die Bürgermeisterwahl zeitgleich mit der Landtagswahl statt. „Aus mehrerlei Synergiegründen“ sollen die beiden Wahlen am gleichen Tag abgehalten werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen.