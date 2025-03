1 Lisa Hengstler möchte als Bürgermeisterin noch vieles umsetzen. Foto: Stefan Heimpel

Die erste Amtszeit der Gütenbacher Bürgermeisterin endet zum 28. Februar 2026. Die Wahl wurde auf Sonntag, 7. Dezember 2025 terminiert. Wie die Amtsinhaberin zurückblickt und welche Projekte sie gern vorantreiben würde.









Nicht nur in Furtwangen, auch in Gütenbach steht eine Bürgermeisterwahl an: Die erste Amtszeit von Bürgermeisterin Lisa Hengstler endet zum 28. Februar 2026. Daher musste der Gemeinderat nun den Termin der Bürgermeisterwahl und weitere Regularien festlegen.