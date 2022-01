Bürgermeisterwahl in Grömbach

2 Neben den Kandidaten warteten auch einige Bürger gespannt auf das Ergebnis. Foto: Sannert

Daniel Wolber, der erst zum zweiten Wahlgang angetreten ist, hat bei der Bürgermeisterwahl in Grömbach erneut für eine Überraschung gesorgt. Mit 178 Stimmen haben ihn die Einwohner zu ihrem neuen, ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt.















Grömbach - Als der stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Manfred Walz, um 18.38 Uhr das Wahlergebnis verkündete, gab es Applaus für Wahlsieger Daniel Wolber. 509 Bürger waren wahlberechtigt. 342 hatten ihre Stimme abgegeben. Von den 338 gültigen Stimmen fielen 178 auf den Grömbacher Daniel Wolber. Damit konnte er sein Ergebnis aus dem ersten Wahlgang, bei dem er ohne überhaupt angetreten zu sein 86 Stimmen erhalten hatte, mehr als verdoppeln.

110 Stimmen für Kopp

Jörg Kopp aus Haiterbach, mit 130 Stimmen Sieger im ersten Wahlgang, musste dagegen Federn lassen. Er kam diesmal nur noch auf 110 Stimmen. Auch für die anderen beiden Kandidaten stimmten jetzt weniger Bürger: Bei Kurt Günthner waren es noch 41 (zuvor 64), bei Wolfgang Löser sechs (beim ersten Wahlgang zehn). Jeweils eine Stimme erhielten Daniela Wochele, Manfred Walz und Michael Ade (alle Grömbach).

Die Grömbacher haben sich für einen Bürgermeister aus ihrer Gemeinde entschieden und gleichzeitig für jemanden mit kommunalpolitischer Erfahrung. Daniel Wolber gehörte zehn Jahre lang dem Grömbacher Gemeinderat an, war jeweils fünf Jahre lang erster und zweiter Bürgermeister-Stellvertreter sowie Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Pfalzgrafenweiler, Grömbach und Wörnersberg. Als Manfred Walz dem neuen Bürgermeister gratulierte, galt sein Dank nicht nur ihm, sondern auch seinen Mitbewerbern. Denn anfangs habe sich die Gemeinde schwer getan, überhaupt Kandidaten zu finden. Dank sagte Walz auch den Wahlhelfern und allen, die sich bei den zwei Wahlgängen engagiert haben.

Sichtlich gerührt

Sichtlich gerührt nahm Daniel Wolber vom stellvertretenden Bürgermeister den Blumenstrauß entgegen. "Ich bedanke mich bei allen Grömbachern für den Vertrauensvorschuss. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat." Wolber dankte allen, die zur Wahl gegangen sind, ganz gleich, bei wem sie ihr Kreuz gemacht hätten. Er wolle jetzt so schnell wie möglich zum Alltagsgeschehen übergehen und Grömbach mindestens in den nächsten acht Jahren gemeinsam mit dem Gemeinderat in eine gute Zukunft führen. Dazu werde er viele Gespräche führen.

Erneut gab es Applaus und danach zahlreiche Glückwünsche für das neue Gemeindeoberhaupt. Die ersten, die den Wahlsieger beglückwünschten, waren seine beiden Mitbewerber aus Grömbach, Wolfgang Löser und Kurt Günthner. Aber auch Pfalzgrafenweilers Bürgermeister Dieter Bischoff und Garrweilers Ortsvorsteher Helmut Tausch waren unter den Gratulanten.

Der SWR 4 berichtet am heutigen Montag zwischen 16 und 17 Uhr im Nachmittagsmagazin des SWR-Studios Tübingen über die Wahl.