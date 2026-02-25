Bürgermeisterwahl in Glatten: Amtsinhaber Tore-Derek Pfeifer tritt im Oktober nicht wieder an

Nach 24 Jahren soll Schluss sein: Glattens Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl am 18. Oktober nicht mehr. Das sind die Gründe.
„Ich informiere sie heute über eine persönliche Entscheidung, die mir nicht leichtfällt, die ich aber bewusst frühzeitig und und in aller Klarheit treffe“, sagte Tore-Derek Pfeifer eingangs seiner Rede und stellte dann fest: „Am 18. Oktober 2026 ist Bürgermeisterwahl. Ich habe entschieden: Ich werde nicht wieder kandidieren. Meine dritte Amtszeit endet am 31. Dezember 2026 nach dann 24 Jahren als Bürgermeister unserer Gemeinde.“