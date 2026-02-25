Bürgermeisterwahl in Glatten: Amtsinhaber Tore-Derek Pfeifer tritt im Oktober nicht wieder an

Nach 24 Jahren soll Schluss sein: Glattens Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl am 18. Oktober nicht mehr. Das sind die Gründe.

„Ich informiere sie heute über eine persönliche Entscheidung, die mir nicht leichtfällt, die ich aber bewusst frühzeitig und und in aller Klarheit treffe“, sagte Tore-Derek Pfeifer eingangs seiner Rede und stellte dann fest: „Am 18. Oktober 2026 ist Bürgermeisterwahl. Ich habe entschieden: Ich werde nicht wieder kandidieren. Meine dritte Amtszeit endet am 31. Dezember 2026 nach dann 24 Jahren als Bürgermeister unserer Gemeinde.“

Glatten sei seine Heimat geworden, betonte Pfeifer. „Meine Familie und ich leben hier und wir bleiben hier – meine Verbundenheit zu Glatten ist ungebrochen.“

„Erneuerung“ sei ein enorm wichtiger Grund für ihn, weshalb er zur Überzeugung gekommen sei, zu einer Zeit zu gehen, die sehr viele Menschen vermutlich als den Höhepunkt seiner Bürgermeisterkarriere bezeichnen würden. Eine Gemeinde lebe von Menschen, die Verantwortung übernehmen, ein Bürgermeister müsse dafür begeistern können und Raum geben, dass Neues entstehe, so Pfeifer. Er spüre, dass es nach 24 Jahren an der Zeit sei, den Weg frei zu machen, damit Glatten einen neuen Aufbruch bekomme.

Zukunftsthemen angepackt

Wenn er auf die vergangenen Jahre blicke, dann nicht mit „ich“, sondern mit „wir“. Denn alles was erreicht wurde, sei Ergebnis gemeinsamer Entscheidungen und gemeinsamer Arbeit. Besonders stolz mache ihn, dass man den demografischen Wandel gestaltet habe. „Wir konnten Aussterben und Überalterung stoppen, indem wir konsequent Lebensqualität und Perspektiven geschaffen haben – auch durch neue Wohngebiete wie Schöferle I und II, Birkenstraße II, Leimen und Vordere Esch“ erinnerte Pfeifer. Dazu seien die Landessanierungen und Dorferneuerungen in Glatten und Neuneck – und seit 2025 auch in Böffingen – gekommen.

Weiter sei für ihn die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts prägend gewesen, so Pfeifer. Zudem zeigte er sich besonders stolz auf die Entwicklung des Ärztezentrums. Zukunftsthemen seien in Glatten angepackt worden – zuletzt mit der Nahwärmeversorgung.

Gemeinde schuldenfrei

Wichtig sei ihm an diesem Tag auch ein Blick auf die Kommunalfinanzen und die Handlungsfähigkeit, die man gemeinsam aufgebaut habe. Die Gemeinde und die Zweckverbände, denen er vorstehe, seien schuldenfrei. Zudem gehe die Gemeinde mit einer für die aktuelle Zeit außergewöhnlich hohen Liquidität von rund 22 Millionen Euro ins Jahr 2026.

Als weiteren wichtigen Schritt für die Lebensqualität in Glatten nannte Pfeifer das geplante Seniorenwohnzentrum gegenüber dem Rathaus. Hier habe der Investor zugesagt, dass 2026 der Spatenstich erfolge und rund 60 Pflegeplätze entstehen.

Alles zusammen zeige, dass Glatten auf einem tragfähigen Fundament stehe und gleichzeitig Spielraum für Neues habe, so Pfeifer. „Das alles bedeutet: Ich hinterlasse eine Gemeinde, für die sich eine Bewerbung um das Bürgermeisteramt mehr als lohnt – in Glatten kann man gestalten, statt nur verwalten.“

Berufliche Neuorientierung

Zum Schluss betonte Pfeifer, dass er sich definitiv noch nicht verabschiede. Bis zum 31. Dezember 2026 gebe es noch vieles zu erledigen und er werde seine Aufgaben mit vollem Einsatz erfüllen. Er werde auch nicht aufhören, sondern sich nur beruflich verändern, so der 55-Jährige.

„Vielen Dank für ihre frühzeitige Information, auch wenn’s für Glatten eine schlechte Nachricht ist“, sagte sein Stellvertreter Friedrich Weigold und übernahm im Anschluss den Tagesordnungspunkt, in dem es um die Wahltermine ging.

Bürgermeisterwahl am 18. Oktober

Wahltermin

Zum 1. Januar 2027 ist die Stelle des Bürgermeisters der Gemeinde Glatten neu zu besetzen. Die Bürgermeisterwahl ist am Sonntag, 18. Oktober. Diesen Termin hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt. Eine eventuelle Stichwahl findet am Sonntag, 8. November, statt. Ebenso stimmte das Gremium dem Entwurf der Stellenausschreibung und der Veröffentlichung im Staatsanzeiger, dem Schwarzwälder Boten und dem Mitteilungsblatt zu.

Bewerbungsfrist

Bewerbungen können frühestens am Tag nach der Stellenausschreibung – also ab 11. Juli – eingereicht werden. Die Annahme von Bewerbungen endet am Montag, 21. September.