Die Wahl für das Amt des Geislinger Bürgermeisters am 17. September wird spannender als erwartet: Ein weiterer Kandidat hat fristgerecht bis Montagabend seine Bewerbungsunterlagen eingereicht.

Um wen es sich dabei handelt, wird erst bei der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend bekanntgegeben werden: Der Bewerber wolle das nicht vorzeitig, sagte der Vorsitzende des Wahlausschusses, Wolfgang Pauli.

Eine erste Hürde muss der Unbekannte in jedem Fall überspringen: In Geislingen benötigt er nach der jüngsten Wahlrechtsreform mindestens zehn Unterschriften wahlberechtigter Unterstützer, um als Kandidat formal zugelassen zu werden.

Weitere interessiert, aber nur einer fordert den Amtsinhaber heraus

Pauli erklärte zudem, es habe weitere Interessierte gegeben. Letztlich ins Rennen um den Chefsessel im Geislinger Rathaus werden nach jetzigem Stand aber nur der Amtsinhaber Oliver Schmid, der auf eine dritte Amtszeit hofft, und der noch geheime Gegenkandidat gehen.

„Balinger Verhältnisse“ mit sieben Bewerbern hat Geislingen also nicht. Nicht ausgeschlossen ist aber, dass über das „freie Feld“ auf dem Stimmzettel auch für Personen gestimmt wird, die bis zum Wahltag niemand auf dem Schirm hat.

Die Bürgermeisterwahl in Geislingen findet am Sonntag, 17. September, statt. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde am 1. Oktober erfolgen.