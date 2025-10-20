Bürgermeisterwahl in Furtwangen: Rathaus hat schon Vorkehrungen für Stichwahl getroffen

Die Stadtverwaltung hat sich bereits vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Furtwangen darauf eingestellt, dass es eine Stichwahl geben wird und Vorbereitungen getroffen.

Wie die bei der Stadtverwaltung für Wahlen zuständige Nicole Quendt anmerkt, habe sie bereits Ende September Briefwahlunterlagen für die Stichwahl bestellt. Damals habe sich wegen des breiten Teilnehmerfeldes mit fünf Bewerbern abgezeichnet, dass beim ersten Wahlgang keine Entscheidung fallen wird, begründet die stellvertretende Hauptamtsleiterin das Vorgehen.

Und so war es. So konnte bei der Wahl am Sonntag keiner der Bewerber über die 50 Prozent-Hürde gelangen, obwohl Florian Merz mit seinen 46,22 Prozent nicht allzu weit entfernt war. Platz zwei erreichte Isolde Grieshaber mit 26,39 Prozent. Bei der Stichwahl am 9. November wird sich nun entscheiden, wer von den beiden den Chefsessel im Rathaus für die nächsten acht Jahr bekommt.

Die Wahlbeteiligung von 56,01 Prozent wertet Quendt als niedrig: „Ich habe persönlich mit mehr gerechnet. So 70 Prozent hätte ich gut gefunden.“ Gründe für die geringe Wahlbeteiligung könne sie keine geben.

Eigentlich sei in Furtwangen am Sonntag einiges los gewesen, erwähnt sie unter anderem den verkaufsoffenen Sonntag, und hätten sich Stadtbummel und Besuch im Wahllokal leicht verbinden lassen. Doch offensichtlich mobilisierte das keine zusätzlichen Wähler. Sehr groß hingegen sei im Vorfeld das Interesse der öffentlichen Kandidatenvorstellung am 7. Oktober in der Festhalle mit 400 bis 450 Personen gewesen.

Vergleichsweise wenig Briefwähler

Die Zahl der Briefwähler sei mit 1163 abgegebenen Stimmen vergleichsweise niedrig gewesen. Üblicherweise würden bei Wahlen rund 2000 Briefwahlunterlagen beantragt.

Am Sonntagabend konnte bereits gegen 18.50 Uhr das vorläufige Wahlergebnis bekanntgegeben werden. „Tagsüber verlief alles sehr ruhig und reibungslos“, fasst Quendt die Geschehnisse zusammen.

Am Montag bereitete die Stadtverwaltung die Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagabend vor, der dann das amtliche Wahlergebnis bekanntgibt. Hier können laut Quendt auch Stimmzettel eine Rolle spielen, die bislang als ungültig eingestuft wurden. Insgesamt habe es 21 ungültige Stimmen gegeben.

75 Helfer im Einsatz

75 Helfer waren für einen reibungslosen Ablauf des Wahlsonntags mitverantwortlich, würdigt Quendt deren Engagement. Im Vorfeld seien die meisten von ihnen bereits für eine eventuelle Stichwahl verpflichtet worden. Einige Neue kämen für die Stichwahl am 9. November hinzu, weil bisherige Helfer an diesem Termin keine Zeit hätten. Mittlerweile würden sich in Furtwangen viele Leute freiwillig melden für einen Wahldienst. Diese Bereitschaft habe in den vergangenen drei Jahren zugenommen. „Vorher war es sehr mühsam, genügend Wahlhelfer zu finden.“ Nun sei es eher so, dass man noch Helfer in der Reserve habe, die bei einem kurzfristigen Ausfall eines Wahlhelfers einspringen könnten. „Darüber freuen wir uns“, ist Quendt dankbar.