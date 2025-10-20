Bürgermeisterwahl in Furtwangen: Rathaus hat schon Vorkehrungen für Stichwahl getroffen

Die Stadtverwaltung hat sich bereits vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Furtwangen darauf eingestellt, dass es eine Stichwahl geben wird und Vorbereitungen getroffen.
Wie die bei der Stadtverwaltung für Wahlen zuständige Nicole Quendt anmerkt, habe sie bereits Ende September Briefwahlunterlagen für die Stichwahl bestellt. Damals habe sich wegen des breiten Teilnehmerfeldes mit fünf Bewerbern abgezeichnet, dass beim ersten Wahlgang keine Entscheidung fallen wird, begründet die stellvertretende Hauptamtsleiterin das Vorgehen.