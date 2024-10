Bürgermeisterwahl in Fischerbach: Die beiden Kandidaten stellen sich vor

1 Die Fischerbacher Brandenkopfhalle war bei der Kandidatenvorstellung vor der Bürgermeisterwahl sehr gut besucht. Foto: c.breithaupt@this.de/Christoph Breithaupt

Die beiden Fischerbacher Bürgermeisterkandidaten stellten sich am Dienstagabend in der Brandenkopfhalle vor. Sowohl der amtierende Bürgermeister Thomas Schneider als auch Herausforderer Marvin Blechschmidt gingen dabei auf ihre Ziele für die kommenden acht Jahre ein.









Link kopiert



Die Fischerbacher Bürger wählen am 13. Oktober ihren neuen Rathauschef und die Spannung ist groß, wer die Geschicke der Kommune in den kommenden acht Jahren leiten wird. Die beiden Kandidaten, der 63-jährige Amtsinhaber Thomas Schneider und der 29-jährige Fluggerätemechaniker und Wirtschaftsrechtler Marvin Blechschmidt, hatten am Dienstagabend in der Brandenkopfhalle jeweils 15 Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Das Interesse der Bürger war enorm, die Brandenkopfhalle war mit rund 370 Besuchern fast voll besetzt.