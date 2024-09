Bürgermeisterwahl in Fischerbach: Darum sucht eine Gruppe Kandidaten

Bürgermeisterwahl in Fischerbach

1 In Fischerbach stehen am 13. Oktober Bürgermeisterwahlen an. Foto: Bildstein/Martin Bildstein copyright

Wer wird neuer Bürgermeister in Fischerbach? Das wird am 13. Oktober entschieden. Bisher gibt es nur einen Kandidaten: den Amtsinhaber Thomas Schneider. Die Gruppe „Zukunft Fischerbach“ setzt sich nun dafür ein, weitere Bewerber zu finden.









Link kopiert



„Wir haben den Wunsch, dass es in Fischerbach eine Wahl gibt, keine Abstimmung“, fassen Mechthilde Eisenmann und Harald Bächle das Ziel ihrer Gruppe zusammen, die sich selbst „Zukunft Fischerbach“ genannt hat und zu der zehn Personen gehören. Vier davon haben sich bereit erklärt, in die Öffentlichkeit zu treten und für ihre Sache zu werben: Mechthilde Eisenmann, Harald Bächle, Armin Schwarz und Arnold Schmid. Eisenmann und Bächle sind ehemalige Gemeinderatsmitglieder, Schwarz ist Schneiders Vorgänger und Schmid Geschäftsführer des Fischerbacher Unternehmens Innovativ Schmid. Die anderen sechs „agieren eher im Hintergrund“, erklären Bächle und Eisenmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Wie beide berichten, versuche die Gruppe als loser Verbund schon seit einer Weile, weitere Kandidaten zu finden. „Im Juni haben wir uns gegründet vor zwei, drei Wochen unsere Suche dann öffentlich gemacht“, so Bächle.