Bürgermeisterwahl in Epfendorf: So geht es für den Hausener Bürgermeister nun weiter

Stefan Weiskopf unterlag bei der Bürgermeisterwahl in Epfendorf knapp mit 69 Stimmen. So geht es für den Hausener Schultes nun weiter.
Mit nur 69 Stimmen Unterschied unterlag Stefan Weiskopf (718 Stimmen) bei der Bürgermeisterwahl in Epfendorf im Landkreis Rottweil am vergangenen Sonntag gegen seinen Konkurrenten Mark Prielipp (787 Stimmen). Herausforderer Weiskopf, der seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister in Hausen am Tann ist, erhielt 47,55 Prozent aller Stimmen, der bisherige Amtsinhaber Prielipp konnte 52,12 Prozent der Wähler für sich gewinne. Die Wahlbeteiligung in der 3200-Einwohner-Gemeinde lag bei 58,77 Prozent.