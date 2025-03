1 Peter Schumacher( Archivfoto) Foto: Weisser

Bei der Dunninger Bürgermeisterwahl am 30. März 2025 ist Amtsinhaber Peter Schumacher einziger Bewerber.









Der Wahlausschuss habe in seiner Sitzung am 10. März die Zulassung des bisherigen Schultes formal festgestellt, berichtete Hauptamtsleiter Andreas Cziep in der Gemeinderatssitzung am Montagabend.